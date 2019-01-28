عاد لبيته الأول مجددا .. روي كين مدربا مساعدا لنوتينجهام فورست

انضم الأيرلندي روي كين أسطورة مانشستر يونايتد لفريق نوتينجهام فورست الإنجليزي كجزء من طاقم المدرب مارتين أونيل مدرب الفريق الجديد.

كين سيكون مساعد أونيل الأول للمرة الثانية بعد خمس سنوات قضياها سويًا في تدريب منتخب أيرلندا انتهت في نوفمبر الماضي.

وتحدث صاحب الـ47 عاما للموقع الرسمي لفورست وقال "لدي ذكريات رائعة مع النادي، لقد منحني الفرصة لأكون العلاب الذي أنا عليه وهذا شيء لن أنساه أبدا"

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا، لدي احترام كبير لأونيل وللنادي والأمور كلها في نصابها الصحيح"

وأتم "تابعت الفريق أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، سيكون الأمر صعبًا لكن أظن بعد إبرام تعاقد أو تعاقدين أننا سنكون في وضعية جيدة للمنافسة"

روي كين كان قد لعب لنوتينجهام فورست في الفترة بين 1990 و1993 قبل الانتقال لمانشستر يونايتد برقم قياسي في الكرة الإنجليزية وقتها بلغ 3.75 مليون جنيه إسترليني رغم كونه لاعب ارتكاز.

نوتينجهام يحتل المركز التاسع في التشامبيونشيب ويتخلف بـ4 نقاط عن مراكز التأهل للإقصائيات، وفي مباراتين بقيادة مارتن أونيل فاز الفريق مرة وخسر مرة.

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