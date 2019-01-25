خاص مصدر مقرب من شيكابالا لـ في الجول: عرضان لضم اللاعب.. وأزمة قد توقف كل شيء

الجمعة، 25 يناير 2019 - 22:38

كتب : أحمد مصطفى

شيكابالا - أبولون

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك جديد مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "المصري والاتحاد السكندري يرغبان في ضم شيكابالا خلال الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوية".

وأضاف في تصريحاته لـFilGoal.com "الأقرب لشيكابالا هو الاتحاد والسبب قرار الأخير بإنهاء الصفقة مع أبولون اليوناني ودفع قيمة فسخ عقد اللاعب، على عكس المصري".

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وأوضح "المصري يرغب في أن يُنهي شيكابالا بنفسه أزمته مع أبولون ودفع قيمة فسخ العقد، وبعد ذلك ينضم للفريق البورسعيدي".

وأكمل حديثه قائلا: "الاتحاد السكندري خاطب بالفعل أبولون لضم شيكابالا والنادي اليوناني طلب إخطارا من الزمالك بالموافقة قبل أن يرسل البطاقة الدولية للاعب".

واستمر "الزمالك في الوقت الحالي لا يرغب في انتقال شيكابالا لـ الاتحاد ومن هنا فالصفقة متوقفة حتى الآن".

وأتم "في حالة تمسك الزمالك بعدم انضمام شيكابالا لـ الاتحاد ولم يحدث جديد بخصوص عرض المصري، فاللاعب سيبقى في قائمة الانتظار للفريق الأبيض عقب نهاية سوق الانتقالات الشتوية. لن يعود إلى أبولون".

شيكابالا مازال على ذمة نادي أبولون حتى الآن، ولكنه يرغب في فسخ عقده بالتراضي.

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

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