ماني: أفهم صلاح وفيرمينو بالغريزة

الإثنين، 28 يناير 2019 - 14:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يحتفلون بهدف ليفربول

تحدث ساديو ماني مهاجم ليفربول عن العلاقة القوية التي تجمعه بزميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو والتي جعلتهم أحد أفضل خطوط الهجوم في العالم.

ساديو مانيه

النادي : ليفربول

روبيرتو فيرمينو

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل ثلاثي الهجوم صلاح وماني وفيرمينو، 91 هدفاً لليفربول في الموسم الماضي، ليشكل قوة هجومية كاسحة، كما يواصل التسجيل هذا الموسم.

وعلق السنغالي الدولي على العلاقة التي تجمعهم ببعض البعض، مضيفاً: "الأمر يحدث بشكل طبيعي. عندما يكون لديك لاعبين مثل بوبي ومو، تكون الأمور أسهل".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "يبدو أننا نعلم ونفهم تحركات بعضنا البعض بشكل غريزي، ويمكن لك أن ترى أننا نستمتع باللعب معاً".

وأوضح الدولي السنغالي "نحن نريد تحقيق أفضل النتائج، وإحراز المزيد من الأهداف. الأفضل بالنسبة لنا سيأتي".

لا يزال لدى ليفربول الكثير ليقدمه خلال الأشهر الحاسمة من الموسم الجاري، وفقاً لما يراه ساديو ماني.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، كما وصل الفريق لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

وأكمل ماني "سمعنا ما تقوله بعض وسائل الإعلام عن عدم بداية العام الجديد بنفس سرعة وقوة العام الماضي، وشعرنا أننا لم نكن في أفضل حالاتنا في بعض الأحيان. حققنا نتائج جيدة، ولكن نعلم أنه بإمكاننا أن نقدم أداء أفضل".

وواصل "نحن قادرون على المنافسة بشكل كبير، ونعلم أن هناك المزيد في المستقبل. الفريق أقوى، وقدمنا الأداء الناضج في الكثير من الأحيان. نأمل أن نصل إلى أعلى مستوى لنا عندما يكون الأمر أكثر أهمية".

واستمر نجم منتخب السنغال "لا استطع الانتظار حتى أحقق بطولة مع ليفربول. أعلم أن الجماهير في حاجة شديدة للفوز بالدوري الإنجليزي. ستكون لحظة رائعة. لقد مضى طويل على فريق بحجم ليفربول منذ تحقيق آخر لقب دوري".

وأتم "نؤمن بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك بعض المنافسين الأقوياء للغاية. مانشستر سيتي كان لا يصدق الموسم الماضي، وهم الآن أقوياء للغاية".

محمد صلاح روبرتو فيرمينو ساديو ماني ليفربول

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