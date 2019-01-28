رسميا - الكاف يعلن عن الموعد الجديد لأمم إفريقيا بمصر.. وتوقيت القرعة

الإثنين، 28 يناير 2019 - 12:42

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا موعد كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة بمصر.

كان من المفترض أن تبدأ البطولة يوم 14 يونيو المقبل، لكن طلب مصر والدول العربية بتأخير انطلاقها لمدة أسبوع حتى انتهاء شهر رمضان جعل الكاف يؤخرها.

وأقر الاتحاد الإفريقي بأن البطولة ستبدأ يوم 21 يونيو وتنتهي يوم 19 يوليو.

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وتقام قرعة البطولة بمنطقة الأهرامات يوم الجمعة 12 أبريل المقبل.

هذه النسخة ستضم 24 فريقا لأول مرة.

وأوضح الكاف الطريقة التي يتأهل بها الفرق الـ24، إذ تلعب التصفيات على 12 مجموعة، يتأهل المتصدر ووصيفه من كل مجموعة باستثناء مجموعة مصر التي من المفترض لها سيناريو آخر.

الافتراضات التي وضعها الاتحاد الإفريقي جاءت كالتالي، لو احتل المنتخب المصري المركز الأول، سيصعد فقط صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

ولو احتل الوصافة سيصعد المتصدر لأمم إفريقيا، أما لو تواجد الفراعنة في المركز الثالث أو الرابع بالمجموعة سيصعد المتصدر فقط.

ولن يتم الاحتكام لهذه السيناريوهات، لأن منتخبي مصر وتونس يتصدران المجموعة برصيد 12 نقطة، مقابل 4 نقاط للنيجر ونقطة لإي سواتيني.

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

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