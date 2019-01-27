يرى إسلام حسن نجم منتخب مصر لكرة اليد أن ما حققه الفراعنة في بطولة العالم الحالية إنجازا غير متوقع.

وأنهى منتخب مصر مشواره في المركز الثامن عالميا وهو المنتخب غير الأوروبي الوحيد وسط الثمانية الكبار.

وتواصل FilGoal.com مع إسلام حسن نجم المنتخب المصري للحديث عن مشوار الفريق والمركز الأفضل للفراعنة منذ 18 عاما.

وقال إسلام حسن: "في الحقيقة لم أتوقع وصولنا ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم، كنت أتوقع فقط تأهلنا للدور الثاني".

وتابع "نحن مازلنا في بداية المشوار لذلك توقع الوصول لأفضل 8 أمر صعب قبل انطلاق البطولة".

وأضاف نجم فراعنة اليد "أداء المنتخب أظهر أنه تم وضعنا في نظام جيد، وعدم وجود عشوائية في اللعب وهو ما سبب صعوبات لفرق أوروبا بسبب عدم استغلال العشوائية".

وعن الأداء القوي أمام الفرق الأوروبية رغم الخسارة قال إسلام حسن: "كنا نخسر من كبار أوروبا كثيرا قبل ذلك، ولكن مع مروان رجب حققنا نتائج جيدة والآن تطورنا أيضا تحت قيادة ديفيد ديفيز وأصبحنا منافسين لتلك الفرق".

وأوضح "من غير المنطقي أن نخسر من تلك الفرق بفارق أهداف كبير ثم نفوز عليهم مرة واحدة، ذلك يحتاج إعداد جيد وهو ما سنحققه تدريجيا".

وشدد إسلام حسن "نحن الفريق الوحيد غير الأوروبي في الثمانية الكبار، نسعى لتقديم أداء جيد في الخطوات المقبلة وأطمح أن نقدم مستوى جيد في أولمبياد طوكيو 2020 يجب أن ننتهي من فكرة التمثيل المشرف".

وبالحديث عن خسارة مواجهة قطر قال حسن: "مباراة قطر كانت مباراة أعصاب، وكان اللقاء من الممكن أن نفوز به خاصة أننا تقدمنا ولكن رغم الخسارة نجحنا في تخطي ذلك ولم ننظر للخلف وتأهلنا".

وأضاف "نجحنا في الفوز على قطر وهم ثاني العالم، وفريقهم حاليا سابع العالم قبل انطلاق البطولة الحالية وكان بإمكاننا تحقيق الفوز لكن الأهم هو تأهلنا في النهاية".

وعن تعرض الفريق للانتقادات رغم تحقيق المركز الثامن قال نجم المنتخب المصري: "انتقادات الجماهير أمر طبيعي، الكل يحب أن يرى منتخب بلاده رقم 1 لكن عليهم أن يعلموا أننا أيضا نريد ذلك ولكن الأمر كان صعبا بسبب المجهود المكثف".

وتابع "لأول مرة نلعب 9 مباريات في بطولة العالم، كنا نغادر إلى مصر بعد المباراة السادسة، ولكن هي خطوة أولى من أجل تحقيق مركز جيد في بطولة 2021 وسط جماهيرنا في مصر".

وأوضح إسلام حسن "أعتقد أن غضب الجماهير بسبب أدائنا الجيد والذي منحهم (عشم) أكثر في تحقيق مركز أفضل، لكن أرى أننا قدمنا كل ما لدينا وشرفنا مصر والعرب، وتحدث معنا العديد من البلاد العربية لتهنئتنا".

وواصل "يجب أن نكون أكثر واقعية، نحن لم نقصر هناك بعض الفوارق الذهنية والبدنية لذلك هم أكثر جاهزية منا".

وعما يحتاجه الفريق لتحقيق ما هو أفضل من ذلك "نحتاج الفترة المقبلة خوض العديد من المباريات خاصة مع الفرق الكبرى من أجل تفادي الخسارة والتراجع في الأداء أخر 7 دقائق".

ووعد إسلام حسن الجماهير المصرية "ذلك لن يكون أقصى ما سنصل إليه، بل تلك مجرد بداية"

وأتم بالحديث عن طموحاته مع المنتخب"هدفي الفترة المقبلة أن يكون منتخب مصر في المربع الذهبي بنسخة 2021، وتحقيق مركز متقدم في أولمبياد طوكيو".

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