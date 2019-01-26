اقترب الإعلان الرسمي.. موراتا يصل مدريد خلال ساعات والكشف عن تفاصيل الصفقة

بعد أكثر أسبوعين من المفاوضات المعقّدة والتي اعتمدت على عدة انتقالات أخرى، بات انتقال ألفارو موراتا إلى أتليتكو أقرب من أي وقت مضى.

صحيفة "أس" الإسبانية كشفت الخريطة التفصيلية الكاملة لانتقال موراتا من تشيلسي إلى أتليتكو مدريد، والذي سيكون في حكم الرسمي خلال ساعات ربما.

أس ذكرت أن موراتا سيصل العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم السبت، تمهيدا لإتمام التعاقد مع أتليتكو.

الصفقة ستكون بنظام الإعارة لموسم ونصف (18 شهرا)، ويحق لـ تشيلسي استعادة موراتا مع نهاية الموسم الجاري، بشرط ألا يبيعه لطرق ثالث، وفي هذه الحالة إن أراد أتليتكو الاحتفاظ باللاعب، فعليه أن يشتريه.

موراتا سيخضع للكشف الطبي غدا الأحد، على أن يوقّع عقود الانتقال بشكل رسمي يوم الإثنين ويتم تقديمه كمهاجم جديد لـ أتليتكو.

وكما ارتبط انتقال موراتا إلى أتليتكو بـ انتقال كريستوفر بيونتك من جنوى إلى ميلان، وجونزالو إيجوايين من ميلان إلى تشيلسي، فإنه سيتسبب على الأرجح في رحيل جيلسون مارتينس عن أتليتكو واتجاهه إلى موناكو.

رغبة دييجو سيميوني مدرب أتليتكو في استقدام موراتا ناتجة عن إصابة دييجو كوستا منذ مطلع ديسمبر الماضي، مما حتّم تعويضه بمهاجم آخر.

نيكولا كالينييتش المهاجم الكرواتي لم يقنع بدوره منذ انتقاله مطلع الموسم قادما من ميلان، إذ لم يسجّل سوى 4 مرات.

صفقة موراتا على وشك الاكتمال رغم رفض جماهير أتليتكو العلني لها، إذ هتفوا ضده خلال مواجهة خيتافي اليوم السبت، وطالبوا بالاعتماد على المهاجم الشاب بورخا جراسيس.

موراتا (26 عاما) لعب في مراحل الناشئين لـ أتليتكو بين 2005 و2007، ثم رحل إلى خيتافي، قبل أن يحط الرحال في ريال مدريد عام 2008، وهي الخطوة التي تنفّر جماهير أتليتكو منه.