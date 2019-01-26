اقترب الإعلان الرسمي.. موراتا يصل مدريد خلال ساعات والكشف عن تفاصيل الصفقة

السبت، 26 يناير 2019 - 23:03

كتب : FilGoal

موراتا - تشيلسي - كريستال بالاس

بعد أكثر أسبوعين من المفاوضات المعقّدة والتي اعتمدت على عدة انتقالات أخرى، بات انتقال ألفارو موراتا إلى أتليتكو أقرب من أي وقت مضى.

صحيفة "أس" الإسبانية كشفت الخريطة التفصيلية الكاملة لانتقال موراتا من تشيلسي إلى أتليتكو مدريد، والذي سيكون في حكم الرسمي خلال ساعات ربما.

أس ذكرت أن موراتا سيصل العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم السبت، تمهيدا لإتمام التعاقد مع أتليتكو.

أخبار متعلقة

كوالياريلا باكيا بعد إنجازه التاريخي: لم أتخيل ذلك أبدا.. أنا عاجز عن الكلام لم يحطم كل الأرقام بعد.. ميسي يسعى لتخطي راؤول في مواجهة جيرونا هل يقصد توريس؟ بابل يروي: تركت ليفربول لأن المدرب أُجبر على إشراك لاعب بعينه

الصفقة ستكون بنظام الإعارة لموسم ونصف (18 شهرا)، ويحق لـ تشيلسي استعادة موراتا مع نهاية الموسم الجاري، بشرط ألا يبيعه لطرق ثالث، وفي هذه الحالة إن أراد أتليتكو الاحتفاظ باللاعب، فعليه أن يشتريه.

موراتا سيخضع للكشف الطبي غدا الأحد، على أن يوقّع عقود الانتقال بشكل رسمي يوم الإثنين ويتم تقديمه كمهاجم جديد لـ أتليتكو.

وكما ارتبط انتقال موراتا إلى أتليتكو بـ انتقال كريستوفر بيونتك من جنوى إلى ميلان، وجونزالو إيجوايين من ميلان إلى تشيلسي، فإنه سيتسبب على الأرجح في رحيل جيلسون مارتينس عن أتليتكو واتجاهه إلى موناكو.

رغبة دييجو سيميوني مدرب أتليتكو في استقدام موراتا ناتجة عن إصابة دييجو كوستا منذ مطلع ديسمبر الماضي، مما حتّم تعويضه بمهاجم آخر.

نيكولا كالينييتش المهاجم الكرواتي لم يقنع بدوره منذ انتقاله مطلع الموسم قادما من ميلان، إذ لم يسجّل سوى 4 مرات.

صفقة موراتا على وشك الاكتمال رغم رفض جماهير أتليتكو العلني لها، إذ هتفوا ضده خلال مواجهة خيتافي اليوم السبت، وطالبوا بالاعتماد على المهاجم الشاب بورخا جراسيس.

موراتا (26 عاما) لعب في مراحل الناشئين لـ أتليتكو بين 2005 و2007، ثم رحل إلى خيتافي، قبل أن يحط الرحال في ريال مدريد عام 2008، وهي الخطوة التي تنفّر جماهير أتليتكو منه.

ألفارو موراتا أتليتكو مدريد تشيلسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤمن: لم أخضع لأي تحقيق في الأهلي.. وهذا ما دار مع الخطيب ويوسف 6 دقيقة | الدوري المصري
مؤمن عن "مضايقات لاعبي الأهلي مع المنتخب خلال عهد كوبر": حدث موقف شخصي معي 35 دقيقة | مصر
مؤمن زكريا يكشف لأول مرة: نعم حدثت مفاوضات مع بيراميدز ولكن ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – بعد 30 عاما من المعجزة.. ويمبلدون يحقق مفاجأة جديدة ويطيح بـ وست هام من كأس الاتحاد ساعة | أوروبا
فالنسيا يقدّم أفضل مبارياته ويكتسح فياريال بثلاثية في الدربي ساعة | أوروبا
شوبير: تأجيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك