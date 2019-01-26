شاهد – اشتباكات دموية مؤسفة بين جماهير إيفرتون و ميلوول.. والشرطة تتدخل

السبت، 26 يناير 2019 - 21:48

كتب : FilGoal

اشتباكات جماهيرية

اندلعت اشتباكات دموية مؤسفة حول ملعب "ذا نيو دين" في لندن الخاص بنادي ميلوول، بين جماهير الأخير وجماهير إيفرتون.

ميلوول استضاف إيفرتون في دور الـ 32 من كأس إنجلترا.

ونجح ميلوول في تحقيق المفاجأة وانتصر على إيفرتون 3-2 ليطيح بالأخير من كأس إنجلترا، ولكن ما حدث قبل المباراة غطى على ما حدث في اللقاء.

أخبار متعلقة

ديلي ميل: جايا يفضل البقاء في إيفرتون عن الرحيل إلى سان جيرمان مهاجم إيفرتون السابق يحذر صلاح من "السمعة السيئة لمن يسقط بسهولة في منطقة الجزاء" تقرير - إيفرتون يستعد لبيع توسون ونياسي وشنايدرلين ويحدد السعر المطلوب ماركا: إيفرتون مهتم بضم مالكوم من برشلونة

شجار قوي للغاية اندلع بين مجموعة من جماهير ميلوول ومجموعة من جماهير إيفرتون، حسبما كشفت صحيفة ديلي ميل.

وسقط أحد الأشخاص مصابا بجرح قطعي في الوجه نتيجة اشتباكات بأسلحة حادة.

وعقب إبلاغ السكان المحليين للشرطة، تدخلت قوات الأمن بالخيول للفصل بين الطرفين.

وأصدرت الشرطة المحلية بيانا عقب نهاية الاشتباكات لتكشف: "سقط أحد الأشخاص في العشرينيات من عمره بجرح قطعي في الوجه نتيجة الاشتباكات".

"تم نقل الشخص إلى المستشفى. حالته مستقرة".

"الشرطة مازالت في عمليات بحث مستمر وحتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص".

اقرأ أيضا:

كرة يد - مصر ثامن العالم بعد الخسارة أمام إسبانيا

بالفيديو – النجم يخطف الرجاء في المغرب ويضع قدما بنصف النهائي كأس زايد

ماذا فعل دياز ضد جروس وأجيري وثنائي الأهلي السابق.. سجل خارق

خطاب رسمي – الإسماعيلي يطلب دعم اتحاد الكرة ضد قرارات الكاف

بيان رسمي – الزمالك يعلن دفعه مستحقات موندومو.. ومناشدة للدولة

في إنجلترا إيفرتون اشتباكات ميلوول

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤمن: لم أخضع لأي تحقيق في الأهلي.. وهذا ما دار مع الخطيب ويوسف 8 دقيقة | الدوري المصري
مؤمن عن "مضايقات لاعبي الأهلي مع المنتخب خلال عهد كوبر": حدث موقف شخصي معي 36 دقيقة | مصر
مؤمن زكريا يكشف لأول مرة: نعم حدثت مفاوضات مع بيراميدز ولكن ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – بعد 30 عاما من المعجزة.. ويمبلدون يحقق مفاجأة جديدة ويطيح بـ وست هام من كأس الاتحاد ساعة | أوروبا
فالنسيا يقدّم أفضل مبارياته ويكتسح فياريال بثلاثية في الدربي ساعة | أوروبا
شوبير: تأجيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك