شاهد – اشتباكات دموية مؤسفة بين جماهير إيفرتون و ميلوول.. والشرطة تتدخل

اندلعت اشتباكات دموية مؤسفة حول ملعب "ذا نيو دين" في لندن الخاص بنادي ميلوول، بين جماهير الأخير وجماهير إيفرتون.

ميلوول استضاف إيفرتون في دور الـ 32 من كأس إنجلترا.

ونجح ميلوول في تحقيق المفاجأة وانتصر على إيفرتون 3-2 ليطيح بالأخير من كأس إنجلترا، ولكن ما حدث قبل المباراة غطى على ما حدث في اللقاء.

شجار قوي للغاية اندلع بين مجموعة من جماهير ميلوول ومجموعة من جماهير إيفرتون، حسبما كشفت صحيفة ديلي ميل.

وسقط أحد الأشخاص مصابا بجرح قطعي في الوجه نتيجة اشتباكات بأسلحة حادة.

وعقب إبلاغ السكان المحليين للشرطة، تدخلت قوات الأمن بالخيول للفصل بين الطرفين.

وأصدرت الشرطة المحلية بيانا عقب نهاية الاشتباكات لتكشف: "سقط أحد الأشخاص في العشرينيات من عمره بجرح قطعي في الوجه نتيجة الاشتباكات".

"تم نقل الشخص إلى المستشفى. حالته مستقرة".

"الشرطة مازالت في عمليات بحث مستمر وحتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص".

Millwall vs Everton outside Surrey Quays station pic.twitter.com/4BddyVdfK7 — Mike McEvoy (@mikemcevoy0) January 26, 2019

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