مساعدو دياز في بيراميدز.. مدرب سابق وابن معاون ومدافع أقصى مصر من كأس العالم

طاقم كبير يعاون رامون دياز في مهمته الجديدة مع بيراميدز، ترى من يكونون الذين أعلن تركي آل الشيخ عن معاونتهم للأرجنتيني في مشواره الذي يبدأ بعد أيام مع الفريق المصري؟

نشر تركي عبر حسابه في فيسبوك أسماء المساعدين الأرجنتينيين لدياز المدرب الجديد لبيراميدز والذي سيقود الفريق خلفا لحسام حسن المقال عقب تعادل مثير للنادي بنتيجة 3-3 أمام الزمالك يوم الخميس في الدوري المصري الممتاز.

أبرز معاون لدياز والأكثر خبرة بين المساعدين هو داريو دروري البالغ عمره 31 عاما.

الوحيد بين الطاقم الفني الذي قاد فريقا من قبل، درب نادي زيركا الأوكراني بشكل مؤقت في 2017. اكتسب خبرة رائعة في فياريال حين عمل مساعدا لمارسيلينو (مدرب فالنسيا الحالي) من 2011 إلى 2016.

أما المساعد الأول لدياز فهو إميليانو دياز (35 عاما).. نجل المدير الفني.

عمل معاونا لوالده في فترة ممتازة مع الهلال السعودي من 2016 إلى 2018. ولعب أيضا تحت قيادة أبيه حين قاد دياز فريق ريفر بليت في 2002.

وثالث المعاونين هو أوسمار فيريرا..

مدافع سابق في منتخب الأرجنتين للشباب، توج بالدوري في روسيا مع سسكا موسكو وفي هولندا مع أيندهوفن وفي بلاده الأرجنتين مع سان لورينزو.

لعب أيضا تحت قيادة دياز في ريفر بليت.

آخر فريق لعب له فيريرا البالغ عمره 36 عاما هو بانيتوليكوس اليوناني (الذي لعب له عمرو وردة)، رحل عنه في ديسمبر 2016.

شارك فيريرا في مونديال الشباب 2003 الذي أقيم بالإمارات.. وأقصت فيه الأرجنتين منتخب مصر في دور الـ16.

كان لاعبا أساسيا في تلك المباراة التي اقتنص فيها راقصو التانجو الفوز بشق الأنفس في الوقت الإضافي.

واجه شريف إكرامي وأحمد فتحي لاعبي الأهلي الحاليين وأيضا أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك.

يساعد دياز أيضا في بيراميدز المعد البدني خورخي فيدال والمحلل التقني داميان باز.

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