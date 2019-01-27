مساعدو دياز في بيراميدز.. مدرب سابق وابن معاون ومدافع أقصى مصر من كأس العالم

الأحد، 27 يناير 2019 - 10:37

كتب : نادر عيد

رامون دياز

طاقم كبير يعاون رامون دياز في مهمته الجديدة مع بيراميدز، ترى من يكونون الذين أعلن تركي آل الشيخ عن معاونتهم للأرجنتيني في مشواره الذي يبدأ بعد أيام مع الفريق المصري؟

نشر تركي عبر حسابه في فيسبوك أسماء المساعدين الأرجنتينيين لدياز المدرب الجديد لبيراميدز والذي سيقود الفريق خلفا لحسام حسن المقال عقب تعادل مثير للنادي بنتيجة 3-3 أمام الزمالك يوم الخميس في الدوري المصري الممتاز.

أبرز معاون لدياز والأكثر خبرة بين المساعدين هو داريو دروري البالغ عمره 31 عاما.

أخبار متعلقة

أليسون: مانشستر سيتي أبرز مرشح للفوز بالدوري أنشيلوتي مندهشا بعد طرده: لست واثقا حتى أنني قلت كلمة قَسَم! تقرير: أرسنال يسعى لاستعارة مالكوم من برشلونة إيجوايين يتذكر الأوقات الصعبة: شعرت بالذنب وكدت أعتزل من أجل أمي

الوحيد بين الطاقم الفني الذي قاد فريقا من قبل، درب نادي زيركا الأوكراني بشكل مؤقت في 2017. اكتسب خبرة رائعة في فياريال حين عمل مساعدا لمارسيلينو (مدرب فالنسيا الحالي) من 2011 إلى 2016.

Image result for dario drudi

أما المساعد الأول لدياز فهو إميليانو دياز (35 عاما).. نجل المدير الفني.

عمل معاونا لوالده في فترة ممتازة مع الهلال السعودي من 2016 إلى 2018. ولعب أيضا تحت قيادة أبيه حين قاد دياز فريق ريفر بليت في 2002.

Image result for emiliano diaz

وثالث المعاونين هو أوسمار فيريرا..

مدافع سابق في منتخب الأرجنتين للشباب، توج بالدوري في روسيا مع سسكا موسكو وفي هولندا مع أيندهوفن وفي بلاده الأرجنتين مع سان لورينزو.

لعب أيضا تحت قيادة دياز في ريفر بليت.

آخر فريق لعب له فيريرا البالغ عمره 36 عاما هو بانيتوليكوس اليوناني (الذي لعب له عمرو وردة)، رحل عنه في ديسمبر 2016.

Image result for osmar ferreyra

شارك فيريرا في مونديال الشباب 2003 الذي أقيم بالإمارات.. وأقصت فيه الأرجنتين منتخب مصر في دور الـ16.

كان لاعبا أساسيا في تلك المباراة التي اقتنص فيها راقصو التانجو الفوز بشق الأنفس في الوقت الإضافي.

واجه شريف إكرامي وأحمد فتحي لاعبي الأهلي الحاليين وأيضا أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك.

يساعد دياز أيضا في بيراميدز المعد البدني خورخي فيدال والمحلل التقني داميان باز.

طالع أيضا

مؤمن زكريا يكشف ما دار مع يوسف والخطيب

مؤمن عن أزمات المنتخب في عهد كوبر: حدث موقف معي

مؤمن زكريا يكشف: بيراميدز أرادني

شوبير: تأجيل انطلاق كأس إفريقيا

موراتا يصل مدريد تمهيدا للانضمام لأتليتكو

شاهد اشتباكات عنيفة وإصابات بين جماهير إيفرتون وميلوول

بيراميدز رامون دياز تركي آل الشيخ

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – إسبانيول ضد ريال مدريد 2 دقيقة | أوروبا
كوكا يشارك في انتصار أوليمبياكوس على أستيراس ويقفز لوصافة الدوري 9 دقيقة | المحترفون
مباشر في إسبانيا – إسبانيول ضد ريال مدريد 10 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – إنتر يواصل التراجع ويسقط أمام تورينو 22 دقيقة | أوروبا
في "محيط الرعب".. بيراميدز يعلن مواجهته لـ الهلال السعودي وديا 42 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – بايرن يواصل ملاحقة دورتموند برباعية في شتوتجارت 53 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك