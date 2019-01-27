آس: رسائل نيمار بالرغبة في العودة لبرشلونة أقنعت دي يونج بالابتعاد عن باريس سان جيرمان

الأحد، 27 يناير 2019 - 14:39

كتب : محمد سمير

فرانكي دي يونج - برشلونة

انضم فرينكي دي يونج موهبة أياكس أمستردام إلى برشلونة لمدة 5 سنوات بعد منافسة قوية مع فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن دي يونج اقتنع باختيار برشلونة بدلا من باريس سان جيرمان بعد إطلاعه على رسائل نيمار لمسؤولي برشلونة والتي يرغب فيها العودة للفريق.

وانضم دي يونج إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو إضافة إلى 11 مليون أخرى كمتغيرات.

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وأوضح تقرير آس أن دي يونج شاهد بنفسه رسائل نصية عبر "واتساب" من نيمار إلى المديرين التنفيذيين في برشلونة يعرب فيها عن ندمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ورغبته في العودة للفريق الكتالوني.

وأشار التقرير إلى أن تلك الرسائل كانت حاسمة بالنسبة لدي يونج لاختيار برشلونة رغم إغراءات باريس سان جيرمان.

وشملت تلك الرسائل شكوى نيمار من انخفاض القدرة التنافسية في الدوري الفرنسي مع صعوبة الطقس والأجواء بشكل عام مما جعله يدرك ارتكابه خطأ بمغادرة برشلونة.

ولفت دي يونج صاحب الـ21 عاما الأنظار بعد خوض 65 مباراة مع الفريق الأول لأياكس منذ انضمامه في عام 2016.

وسجل دي يونج عشرة أهداف وصناعة 10 آخرين، ويمتاز دي يونج باللعب في أكثر من مركز.

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