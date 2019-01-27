تنس - دجوكوفيتش الأكثر تتويجا بلقب أستراليا المفتوحة.. ويحقق الجراند سلام رقم 15

الأحد، 27 يناير 2019 - 12:57

كتب : محمد سمير

دجوكوفيتش - تنس

توج نوفاك دجوكوفيتش بلقب أستراليا المفتوحة للتنس ليصبح الأكثر تتويجا بالبطولة منذ انطلاقها متفوقا على السويسري روجر فيدرير.

وتغلب دجوكوفيتش على الإسباني رافائيل نادال بثلاث مجموعات دون رد في مباراة هيمن عليها الصربية.

وحسم دجوكوفيتش المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن يفوز بالثانية 6-2 وأخيرا يحسم الثالثة والمباراة بنتيجة 6-3.

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وبذلك واصل دجوكوفيتش تألقه في بطولات الجراند سلام (البطولات الأربعة الكبرى في التنس) إذ حقق لقبه الثالث على التوالي.

ونجح دجوكوفيتش في الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة أول البطولات الكبرى هذا العام، بعد الفوز بأخر بطولتين في العام الماضي وهما ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

وبذلك يرفع دجوكوفيتش رصيده إلى 15 بطولة جراند سلام كبرى ليقلص الفارق بينه وبين نادال صاحب الـ17 بطولة وبين روجر فيدرير الأكثر تتويجا بالبطولات الكبرى برصيد عشرين بطولة.

وانفرد دجوكوفيتش بالأكثر تتويجا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة برصيد 7 مرات بعد تخطي روجر فيدرير "حامل لقب أخر نسختين" وروي إيمرسون ولكل منهما 6 بطولات.

وخاض دجوكوفيتش 24 نهائي للبطولات الكبرى فاز في 15 منهم وخسر 9 مرات أخرهم نهائي أمريكا المفتوحة عام 2016.

بطولات دجوكوفيتش الجراند سلام:

7 ألقاب أستراليا المفتوحة

4 ويمبلدون

3 أمريكا المفتوحة

1 رولان جاروس

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