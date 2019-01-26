لم يحطم كل الأرقام بعد.. ميسي يسعى لتخطي راؤول في مواجهة جيرونا

تحطيم الأرقام القياسية هو نبأ أسبوعي اعتيادي للأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، إلا أنه لم يحطمها جميعا بعد.

برشلونة يحل ضيفا على جيرونا غدا الأحد في ملعب مونتيليفي بالجولة 21 من الدوري الإسباني، وميسي سيحرص على فوز فريقه لحصد نقاط المباراة ورقم شخصي آخر.

حال فوز برشلونة بمشاركة ميسي، فسيرفع النجم الأرجنتيني رصيده الإجمالي من الانتصارات في مسيرته بالدوري الإسباني إلى 328 فوزا، متخطيا راؤول جونزاليس القائد الأسبق لـ ريال مدريد صاحب الـ 327 في الدوري الإسباني.

إلا أن ميسي يتفوق على راؤول في النسبة المئوية، لأنه فاز في 327 مباراة من أصل 446 خاضها، أي بنسبة 75%. أما راؤول ففاز بمبارياته الـ 327 في 550 مباراة، بنسبة 59,4%.

تخطي راؤول على جدول الفائزين بمباريات الدوري الإسباني، سيضع ميسي في المركز الثالث على هذا الصعيد.

صاحب المركز الثاني هو أسطورة أخرى لبرشلونة: أندوني زوبيزاريتا الذي فاز في 333 مباراة من أصل 622 خاضها، بنسبة نجاح 53,5%.

أما صاحب المركز الأول، فهو إيكر كاسياس الذي فاز في 334 مباراة من أصل 510 خاضها، بنسبة نجاح 64,4%.

هذا يعني أن ميسي في حاجة إلى 7 انتصارات إضافية لمعادلة كاسياس، و8 لتخطيه.

في صياغة أخرى: ميسي سيكون أكثر اللاعبين تحقيقا للفوز في مباريات الدوري الإسباني على الإطلاق قبل الانقضاء الموسم الحالي، إن سارت الأمور بشكل طبيعي.

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