مكالمة هاتفية "صعبة" من ميسي ساهمت في انضمام دي يونج لـ برشلونة

السبت، 26 يناير 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

كشف جون دي يونج والد فرينكي دي يونج المنتقل مؤخرا من أياكس أمستردام إلى برشلونة، أن ليونيل ميسي ساهم في محاولة إقناع نجله بإتمام الخطوة.

فرينكي دي يونج

النادي : أياكس

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

أياكس
برشلونة

برشلونة أعلن منذ أيام صفقته المستقبلية، واستقدم دي يونج جوهرة خط وسط هولندا انطلاقا من الموسم المقبل.

والد اللاعب ذكر في تصريحات إذاعية: "ليونيل ميسي هاتف فرينكي بشكل شخصي".

أخبار متعلقة

فالفيردي: دي يونج صفقة للمستقبل.. والدوري أولوية عن الكأس جوارديولا: انضمام دي يونج للبارسا؟ من المستحيل منافسة برشلونة وريال مدريد الكشف عن.. خطة سان جيرمان للانتقام من برشلونة بسبب دي يونج "على طريقة نيمار" دي يونج لاعب برشلونة الجديد يعترف: تحدثت مع باريس وسيتي فرينكي دي يونج.. أن تملك لاعبا قادرا على صنع الحلول الصعبة

واستدرك ضاحكا: "كانت مكالمة صعبة لأن ميسي لا يتحدث الإنجليزية".

برشلونة اختطف نجم منتخب هولندا في صفقة قيمتها 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونا كمتغيرات، في عقد يمتد لـ 5 سنوات.

اقرأ أيضا:

كرة يد - مصر ثامن العالم بعد الخسارة أمام إسبانيا

بالفيديو – النجم يخطف الرجاء في المغرب ويضع قدما بنصف النهائي كأس زايد

ماذا فعل دياز ضد جروس وأجيري وثنائي الأهلي السابق.. سجل خارق

خطاب رسمي – الإسماعيلي يطلب دعم اتحاد الكرة ضد قرارات الكاف

بيان رسمي – الزمالك يعلن دفعه مستحقات موندومو.. ومناشدة للدولة

برشلونة فرينكي دي يونج ليونيل ميسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤمن: لم أخضع لأي تحقيق في الأهلي.. وهذا ما دار مع الخطيب ويوسف 6 دقيقة | الدوري المصري
مؤمن عن "مضايقات لاعبي الأهلي مع المنتخب خلال عهد كوبر": حدث موقف شخصي معي 34 دقيقة | مصر
مؤمن زكريا يكشف لأول مرة: نعم حدثت مفاوضات مع بيراميدز ولكن ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – بعد 30 عاما من المعجزة.. ويمبلدون يحقق مفاجأة جديدة ويطيح بـ وست هام من كأس الاتحاد ساعة | أوروبا
فالنسيا يقدّم أفضل مبارياته ويكتسح فياريال بثلاثية في الدربي ساعة | أوروبا
شوبير: تأجيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك