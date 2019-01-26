مكالمة هاتفية "صعبة" من ميسي ساهمت في انضمام دي يونج لـ برشلونة

كشف جون دي يونج والد فرينكي دي يونج المنتقل مؤخرا من أياكس أمستردام إلى برشلونة، أن ليونيل ميسي ساهم في محاولة إقناع نجله بإتمام الخطوة.

برشلونة أعلن منذ أيام صفقته المستقبلية، واستقدم دي يونج جوهرة خط وسط هولندا انطلاقا من الموسم المقبل.

والد اللاعب ذكر في تصريحات إذاعية: "ليونيل ميسي هاتف فرينكي بشكل شخصي".

واستدرك ضاحكا: "كانت مكالمة صعبة لأن ميسي لا يتحدث الإنجليزية".

Dutch Radio DJ: “Who called Frenkie De Jong to come to Barcelona?” Frenkie De Jong’s dad: “Lionel Messi called Frenkie but it was hard because Messi can’t speak English” 😂 pic.twitter.com/QKVPt6MMx8 — Stan follow limit (@FutbolStanV2) January 24, 2019

برشلونة اختطف نجم منتخب هولندا في صفقة قيمتها 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونا كمتغيرات، في عقد يمتد لـ 5 سنوات.

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