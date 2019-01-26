نادال: وصلت لأفضل مستوياتي بسبب دجوكوفيتش.. ولا أفكر في تحطيم رقم فيدرر

يعتبر رافاييل نادال لاعب كرة المضرب الإسباني، أن منافسته الشرسة مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش، سببا مباشرا في إخراج أفضل مستوياته.

نادال يصطدم بـ دجوكوفيتش غدا الأحد في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مواجهة ستحمَل الكثير من الندية بين اللاعبين.

وقال نادال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:

"لقد تنافست طوال مسيرتي مع دجوكوفيتش وفيدرر، وهما أفضل لاعبين في تاريخ اللعبة على الأرجح، بالإضافة إليَ وورد ليفر على الأرجح. لكن الأمر يتطلب جهدا كبيرا في الوقت نفسه".

وأضاف: "اللحظات التي تواجدت فيها على نفس الملعب مع نوفاك كانت مميزة للغاية في مختلف مراحل مسيرتنا. إننا ندفع بعضنا البعض إلى الحد الأقصى من مستوانا في كرة المضرب. أشعر أنني محظوظ لوجود مثل هؤلاء المنافسين، ومباراة الغد ستكون فصلا جديدا في التنافس".

نادال كان مهددا بعدم المشاركة في بطولة أستراليا، بعد انسحابه من بطولة بريسبين الدولية مطلع الشهر الجاري.

ويعترف الماتادور الإسباني أنه كان قلقا بعد هذا الانسحاب: "شعرت ببعض القلق بعد الانسحاب من بطولة بريسبين، لأني مررت بعدة إصابات متتالية، ولكني تدربت بشكل جيد بعد ذلك".

مضيفا: "في بريسبين تدربت بشكل قوي، ولكني شعرت بوخز في عضلة الفخذ، لم يكن ألما قويا، ولكن الأطباء منعوني من اللعب، وأنا لا يمكن أن أخالف رأي الأطباء، حتى مع رغبتي في اللعب".

نادال يمتلك 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى برصيده، وفوزه باللقب يوم الأحد سيعني اقترابه من روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي بـ 20 لقبا، إلا أن نادال لا يفكّر بهذه الطريقة: "لا أعتبره تحديا، أواصل طريقي بشكل طبيعي، وبمجرد أن تنتهي مسيرتي، سأرى ما وصلت إليه".

اللاعب المايوركي يخوض نهائي أستراليا للمرة الرابعة في مسيرته، ولم يسبق له توج بها سوى مرة واحدة عام 2009، وهي أقل البطولات الكبرى في خزائن نادال.

نادال ودجوكوفيتش يصطدمان للمرة 53 في مسيرتيهما، وهي المواجهة الأكثر تكرار في تاريخ اللعبة بالعصر الحديث.

اللاعب الصربي يتفوق بـ 27 انتصارا، في مقابل 25 فوزا لـ نادال الذي يعاني عادة أمام دجوكوفيتش في الملاعب الصلبة.

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