أحمد جمعة: انضمام مؤمن زكريا مفيد لـ أُحد.. وحسام حسن صنع اسمي

الخميس، 24 يناير 2019 - 00:18

كتب : حامد وجدي

أحمد جمعة - المصري

أبدى أحمد جمعة لاعب المعار من المصري لنادي أُحد السعودي، سعادته بانضمام مؤمن زكريا قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

مؤمن زكريا

النادي : أحد

أحمد جمعة

النادي : أحد

أحد

الأهلي أعلن رحيل جناحه مؤمن زكريا إلى أُحد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، لينضم زكريا لمواطنه أحمد جمعة المنتقل مؤخرا إلى أُحد.

وقال جمعة في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على "إم.بي.سي مصر": "انضمام مؤمن زكريا أمر مميز ومفيد للفريق. أتمنى أن نحقق إنجازا مميزا".

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وعبّر جمعة عن رغبته في الظهور بقائمة مصر في كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تواجد في القائمة الأولية لكأس العالم 2018: "أحلم بالتواجد مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".

وشكر جمعة إدارة المصري ومدرب الفريق إيهاب جلال لسماحهم له بالانتقال إلى الدوري السعودي: "إيهاب جلال أخبرني أنه سينفذ ما أرديه، وسمير حلبية رئيس المصري لم يقف في وجه انتقالي إلى أُحد".

كما أرجع الفضل في تألقه للتوأم: "حسام وإبراهيم حسن قيمتان كبيرتان، تعلمت منهما الكثير، هما من صنعا اسم أحمد جمعة".

واختتم كاشفا عن رغبته في العودة بعد نهاية إعارته: "المصري بيتي، وقد جددت معه لعامين قبل الانضمام إلى أُحد".

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