أحمد جمعة: انضمام مؤمن زكريا مفيد لـ أُحد.. وحسام حسن صنع اسمي

أبدى أحمد جمعة لاعب المعار من المصري لنادي أُحد السعودي، سعادته بانضمام مؤمن زكريا قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

الأهلي أعلن رحيل جناحه مؤمن زكريا إلى أُحد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، لينضم زكريا لمواطنه أحمد جمعة المنتقل مؤخرا إلى أُحد.

وقال جمعة في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على "إم.بي.سي مصر": "انضمام مؤمن زكريا أمر مميز ومفيد للفريق. أتمنى أن نحقق إنجازا مميزا".

وعبّر جمعة عن رغبته في الظهور بقائمة مصر في كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تواجد في القائمة الأولية لكأس العالم 2018: "أحلم بالتواجد مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".

وشكر جمعة إدارة المصري ومدرب الفريق إيهاب جلال لسماحهم له بالانتقال إلى الدوري السعودي: "إيهاب جلال أخبرني أنه سينفذ ما أرديه، وسمير حلبية رئيس المصري لم يقف في وجه انتقالي إلى أُحد".

كما أرجع الفضل في تألقه للتوأم: "حسام وإبراهيم حسن قيمتان كبيرتان، تعلمت منهما الكثير، هما من صنعا اسم أحمد جمعة".

واختتم كاشفا عن رغبته في العودة بعد نهاية إعارته: "المصري بيتي، وقد جددت معه لعامين قبل الانضمام إلى أُحد".

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