"إيجوايين أزرق".. رسميا - الأرجنتيني يجتمع بمدربه السابق في تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي على التعاقد مع جونزالو إيجوايين على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس الإيطالي.

المهاجم الأرجنتيني سيلعب معارا حتى نهاية الموسم في صفوف تشيلسي، بعد أن قضى النصف الأول معارا من يوفنتوس لـ ميلان، قبل أن يقطع إعارته مع الروسونيري.

إيجوايين سيرتدي الرقم 9 في فريقه الجديد بحسب ما أعلن تشيلسي، وسيعود للعمل مع مدربه السابق ماوريسيو ساري الذي تدرب تحت يده في نابولي سابقا.

المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ 31 عاما، سجّل 8 أهداف في 22 مباراة خاضها مع ميلان هذا الموسم، ويسعى لتحسين معدّله التهديفي في العاصمة لندن.

اللاعب السابق لـ ريال مدريد أبدى سعادته بالانضمام إلى البلوز: "عندما سنحت لي فرصة الانضمام لـ تشيلسي، علمت أنه يتوجب علي استغلالها. إنه فريق أحببته دوما ويمتلك تاريخيا كبيرا وملعبا رائعا، كما أنه يلعب في الدوري الإنجليزي الذي أردت دوما اللعب فيه".

وأضاف: "آمل الآن أن أتمكن من إثبات جدارتي ومكافأة تشيلسي على ثقته، لا أستطيع الانتظار حتى أنضم للفريق، وأتمنى أن أتأقلم سريعا".

الصفقة تفتح الباب أمام رحيل ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي إلى أتليتكو مدريد، كما ستسمح لـ ميلان باستقدام كريستوف بياتيك مهاجم جنوى.

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