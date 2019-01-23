رسميا - الأهلي يعلن إعارة مؤمن زكريا إلى أحد السعودي

أعلن نادي أحد السعودي التعاقد رسميا مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وكذلك أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي إعارة مؤمن للنادي السعودي لنهاية الموسم، على أن يتم إرسال البطاقة الدولية لنادي أحد فور استلام قيمة الإعارة.

وجدد مؤمن زكريا تعاقده مع الأهلي قبل أسابيع لمدة 3 مواسم قبل أن ينضم للفريق السعودي على سبيل الإعارة.

وبعدما أبرم الأهلي العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أصبحت مشاركة مؤمن صعبة في ظل وجود الكثير من اللاعبين في نفس مركزه.

ودخل نادي أحد في مفاوضات مع الأهلي خلال الأسابيع الماضية انتهت بانتقال اللاعب المصري للفريق السعودي.

مؤمن زكريا البالغ من العمر 30 عاما انضم للأهلي عام 2015 قادما من إنبي.

وتعد هذه المرة هي الثانية لمؤمن زكريا أن يتواجد في الدوري السعودي بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة لصفوف أهلي جدة.

وبذلك يصبح مؤمن زكريا ثاني لاعب مصري ينضم لصفوف أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي.

ويحتل أحد المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 16 جولة من المسابقة ولم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة فقط.

#أحد | أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب مؤمن زكريا "وسط " بنظام الإعارة الى نهاية الموسم . pic.twitter.com/K4RiqKbzvY — نادي أُحـد (@OHOD1936) January 23, 2019

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