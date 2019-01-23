مونديال اليد - منتخب مصر يقدم عرضا قويا ويفوز على تونس 30-23.. وينتظر نتيجة المجر والنرويج

قدم منتخب مصر لكرة اليد عرضا قويا وحقق فوزا هاما على تونس بنتيجة 30-23 في المباراة الأخيرة لدور المجموعات الأساسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في ألمانيا والدنمارك.

وتألق لاعبو منتخب مصر خلال المباراة ونجح فراعنة اليد في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 15-10 بفارق 5 أهداف.

قبل أن تنتهي المباراة بفارق 7 أهداف للفراعنة، في انتظار مباراة المجر والنرويج في نفس المجموعة لتحديد المراكز.

وعقب المباراة حصل يحيى خالد لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبعد الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 3 في المركز الخامس وبنفس رصيد المجر.

وفي حالة خسارة المجر أمام النرويج بفارق 6 أهداف سينهي منتخب مصر المجموعة في المركز الرابع ليلعب ضد رابع المجموعة الأولى لتحديد صاحب المركز السابع في المونديال الذي يتأهل مباشرة لملحق التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020.

ويتأهل بطل مونديال اليد بشكل مباشر إلى دورة الألعاب الأوليمبية، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثاني إلى السابع التصفيات المؤهلة للدورة.

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