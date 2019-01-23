خاص بعد إغلاق الحسابات.. مصدر مقرب من صلاح يوجه "رسالة طمأنة" للجماهير عبر في الجول

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 10:53

كتب : فادي أشرف

نجوم مصر في افتتاح أكاديمية فينوورد

خطوة إغلاق محمد صلاح لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لا تدعو للقلق، بحسب مصدر مقرب من نجم ليفربول.

مصدر مقرب من محترفنا المصري قال لـFilGoal.com إن - بعكس التقارير الصحفية التي ربطت بين مشاكل صلاح السابقة مع اتحاد الكرة وقيام صلاح بإغلاق حساباته - الأمر لا يدعو للقلق.

وأضاف المصدر "بكل تأكيد، الأمر لا علاقة له سواء بالاتحاد المصري لكرة القدم، أو نادي ليفربول".

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وكان صلاح قد غرد مساء أمس الثلاثاء على حسابه الشخصي في تويتر قائلا: "قرار 2019.. حان وقت التواصل الحقيقي".

ولم يعلن محمد صلاح عن سبب غلق حسابه الشخصي، ومازال حسابه على موقع "إنستجرام" يعمل بصورة طبيعية.

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول إلى الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة برصيد 60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتربع صلاح على قائمة ترتيب الهدافين في المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

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