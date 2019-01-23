ساري: إيجوايين على بعد ساعات من التوقيع لتشيلسي.. ومن المستحيل أن يخوض مباراة توتنام

كشف ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي أن جونزالو إيجوايين مهاجم ميلان على بعد ساعات من التوقيع الرسمي لصالح البلوز.

جونزالو إيجواين النادي : ميلان تشيلسي

وأشارت تقارير صحفية صباح اليوم الأربعاء إلى وصول إيجوايين إلى لندن لإجراء الكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي: "إيجوايين على بعد ساعات من التوقيع الرسمي لتشيلسي، أتمنى أن يعود لأفضل مستوى له".

وتابع "إيجوايين مهاجم قوي جدا وخاصة في موسمي الأول بنابولي، بدون شك هو أحد أفضل المهاجمين في مسيرتي".

وعن إمكانية المشاركة أمام توتنام أوضح ساري "من المستحيل أن يلعب مباراة الغد بعدما تخطينا الموعد الأقصى للتسجيل".

وأتم "إيجوايين لديه الخبرة الكافية للعب هنا في الدوري الإنجليزي".

وعلى جانب آخر كشفت وكالة الأنباء الإيطالية عن اجتياز إيجوايين الكشف الطبي في نادي تشيلسي.

وأوضح تقرير الوكالة أن اللاعب قام بتوقيع عقده فعليا مع نادي تشيلسي ومتبقي فقط الإعلان الرسمي من البلوز.

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