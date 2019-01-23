عمرو وردة يعود إلى أتروميتوس

عمرو وردة جناح باوك عاد من جديد لفريق أتروميتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن الصفقة لم تعلن رسميا حتى الآن.

ووضع وردة صورته بقميص أتروميتوس على حسابه الشخصي على إنستجرام اليوم الأربعاء، وهو بمثابة إعلان عن عودته للفريق الذي تألق بين صفوفه.

لكن باوك وأتروميتوس لم يعلنا رسميا صفقة انتقال الدولي المصري حتى الآن.

لعب وردة بقميص أتروميتوس الموسم الماضي وتألق بين صفوفه، حيث سجل 11 هدفا وصنع 7 أهداف.

قبل يومين، شدد عمرو وردة جناح باوك على عدم عودته للدوري المصري قريبا، بعدما أعلن الرحيل عن فريقه اليوناني يوم الإثنين.

ونشر وردة صورته وهو يعانق رئيس النادي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا "وداعا مع كل الحب والاحترام.. شكرا لكل مشجعي باوك".

وقال وردة لـFilGoal.com مساء الإثنين: "سأعلن وجهتي المقبلة يوم الثلاثاء".

وأضاف "لن أنضم لفريق مصري، فقد وصلتني العديد من العروض من أندية خارج مصر".

وعن سبب رحيله من باوك أوضح وردة "لم أشارك كثيرا مع باوك هذا الموسم بعدما انتهت إعارتي لأتروميتوس رغم تألقي هناك".

وأردف "أريد الانتقال لفريق أشارك معه باستمرار حتى أحافظ على فرصتي في المشاركة مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل".

قبل أيام، نفى وردة دخول نادي بيراميدز في مفاوضات معه مثلما زعمت الصحف اليونانية.

و زعمت صحيفة (مترو سبورت) اليونانية بوجود رغبة لدى نادي بيراميدز للتعاقد مع عمرو وردة بل وبدأت المفاوضات بالفعل مع اللاعب والنادي. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو وردة لـ FilGoal.com يوم الثلاثاء الماضي: "ما نُشر في الصحف اليونانية ليس صحيحا على الإطلاق".

وأوضح "لم تحدث أي مفاوضات من نادي بيراميدز معي. لم يحدث أي شيء".

وواصل مؤكدا رغبته بالاستمرار في الاحتراف الأوروبي، "لن أعود إلى مصر".

صاحب الـ 25 عاما شارك في 22 مباراة هذا الموسم بقميص باوك في كل البطولات.

وسجل وردة هدفا وصنع آخر خلال مشاركاته هذا الموسم مع باوك.

ويرتبط وردة بعقد مع باوك حتى 2020.

وردة أحد ناشئي الأهلي، إذ لعب في صفوفه بين 2011 و2015، قبل أن يرحل إلى بانيتوليكوس، ثم باوك الذي خرج منه معارا في الموسم الماضي إلى أتروميتوس.