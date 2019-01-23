تير شتيجن: تغريم ديمبيلي قرار صحيح.. وما فعله لوف في المونديال أحبطني

اتفق الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة مع إدارة ناديه فيما يخص قرارها بتغريم زميله عثمان ديمبيلي الشهر الماضي بسبب تأخره عن التدريبات.

في التاسع من ديسمبر الماضي وصل الجناح الفرنسي إلى مقر تدريبات الفريق الكتالوني متأخرا لساعتين عقب يوم واحد فقط من تسجيله هدفا رائعا في شباك الجار إسبانيول، لتشير التقارير إلى تغريمه 100 ألف يورو.

وقال تير شتيجن لصحيفة بيلد الألمانية: "النادي اتخذ رد الفعل المناسب فيما يخص ديمبيلي. عثمان مازال صغيرا وسوف يتعلم من ذلك".

وأضاف "حقيقة أحب في اللعبة أن كل الأشخاص ليسوا على بنفس الشخصية وإلا كانت لتصبح مملة، إنه لاعب موهوب وسوف يساعدنا، هو ليس شخصا معقدا، بالتأكيد هو بخير".

وأوضح "كذلك يعود الأمر إلينا كلاعبين يتمتعون بالخبرة ويجب أن يوجهوه إلى الطريق الصحيح، والباقي عليه أن يأتي منه هو شخصيا".

وفي سياق آخر تطرق الحارس صاحب الـ26 عاما إلى قرار يواكيم لوف مدربه في المنتخب الألماني بالاعتماد على زميله مانويل نوير كالحارس الأساسي في مونديال 2018 على الرغم من غيابه عن أغلب فترات الموسم للإصابة.

وأشار مارك إلى "كنت مقتنعا أنني قدمت موسم جيدا للغاية وأنني سأكون الحارس رقم واحد، لذا اللحظة التي أعلن فيها قراره كنت محبطا للغاية".

واختتم "لم أرغب في التحدث وقتها حتى لا أتسبب في جذب الانتباه قبل البطولة".

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