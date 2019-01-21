تريزيجيه يشارك في خسارة قاسم باشا من ريزسبور

شارك محمود حسن "تريزيجيه" في خسارة ناديه قاسم باشا من ضيفه بشيكتاش بهدف ضمن الجولة 18 من الدوري التركي يوم الإثنين.

ولعب تريزيجيه المباراة كاملة.

وسجل النيجيري أمينو عمر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24.

وتجمد رصيد قاسم باشا عند 29 نقطة مبتعدا بتسع نقاط عن المتصدر إسطنبول باشاك شهير.

تريزيجيه يسعى للرحيل من الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في ظل طلب العديد من الأندية الحصول على خدماته.

وتريزيجيه غاضب من إدارة ناديه بسبب طلبها 10 ملايين يورو للتخلي عنه وهو ما يراه اللاعب مبالغا فيه وفقا لتقارير تركية.

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