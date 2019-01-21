بعد مرور 23 جولة.. أين يقع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 21 يناير 2019 - 18:09

كتب : FilGoal

صلاح نجم 2018 في سكاي سبورتس

لا شك أن ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي نفى تماما الأقاويل التي وصفته بأنه لاعب الموسم الواحد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

صلاح فرض نفسه على عناوين الأخبار بتألقه مع ليفربول بتسجيل 16 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

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ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (16 هدفا)

2- بيير إيمريك أوباميانج (14 هدفا)

2- هاري كين (14 هدفا)

4- إيدن هازارد (10 أهداف)

4- سيرجيو أجويرو (10 أهداف)

4- كالوم ويلسون (10 أهداف)

4- رحيم ستيرلنج (10 أهداف)

أكثر من صنع الأهداف

1- إيدن هازارد (10 أهداف)

2- ريان فريزر (9 أهداف)

2- رحيم ستيرلنج (9 أهداف)

4- كريستيان إريكسن (8 أهداف)

5- محمد صلاح (7 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (38 تسديدة)

2- هاري كين (37 تسديدة)

2- بول بوجبا (37 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- ألكسندر ميتروفيتش (80 تسديدة)

2- هاري كين (77 تسديدة)

3- محمد صلاح (74 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

نجم منتخب مصر ضمن 48 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ23 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك 18 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ23.

44- صلاح لعب 1937 دقيقة.

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