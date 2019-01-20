ديلي ميل: أرسنال يخشى نهاية موسم بيليرين بسبب الرباط الصليبي

الأحد، 20 يناير 2019 - 20:55

كتب : FilGoal

بيليرين - أرسنال

يخشى أرسنال من غياب هيكتور بيليرين لنهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة قوية أمام تشيلسي.

أرسنال انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

بيليرين عاد من الإصابة ليشارك في المباراة قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 70 بعد إصابة قوية في الركبة.

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صحيفة ديلي ميل كشفت عدم معرفة أرسنال حتى الآن لتفاصيل إصابة بيليرين.

بيليرين سيخضع لفحص طبي أخير بالرنين المغناطيسي، سيحدد مدى خطورة إصابته ولكن النادي اللندني يخشى من احتمالية نهاية موسم اللاعب.

مخاوف كبيرة داخل نادي أرسنال من إصابة بيليرين بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مما يعني غيابه لمدة قد تصل لـ 8 أشهر.

سقوط بيليرين وتأثره الشديد بآلام في الركبة، تزيد من احتمالية إصابة اللاعب بالصليبي بالفعل.

إصابة بيليرين ستكون ضربة قوية لـ أرسنال.

أرسنال في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 23 مباراة.

صاحب الـ 23 عاما شارك في 19 مباراة هذا الموسم مع أرسنال ونجح في صناعة 5 أهداف.

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