جوزيه: إقالة كوبر غير عادلة.. ومسابقات الناشئين في مصر كارثية

انتقد مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق ومدير أكاديميات نادي وادي دجلة سياسة اتحاد الكرة في التعامل مع هيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق وكذلك جدول مسابقات الناشئين في مصر.

وصرح جوزيه عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "إقالة كوبر بعد الخروج من كأس العالم غير عادلة، وما تعرض له من انتقادات غير منطقي، لقد أدى هذا المدرب عملا رائعا وأعاد منتخب مصر للمونديال بعد غياب دام 28 عاما".

وأضاف عبر برنامج 93.7 اليوم الأحد "كما واجه كوبر سوء حظ شديد بعد إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفقد منتخب مصر أهم أسلحته بإصابة أحد أفضل لاعبي العالم، وعندما شارك في مباراتي روسيا والسعودية لم يكن صلاح بكامل لياقته الفنية والبدنية".

وانتقل الحوار مع المدرب البرتغالي لانتقاد سياسة مسابقات الناشئين، قائلا بلهجة حادة: "أتعجب من إقامة مباريات الناشئين بواقع 15 دقيقة فقط كل أسبوع".

وبرر مانويل جوزيه انتقاده: "7 أشهر إجازة للاعبين الشباب فترة طويلة للغاية تؤثر على مستوى اللاعبين ولياقتهم، فهم مستقبل مصر، ما يحدث كارثة، وللأسف لا أحد يهتم".

في سياق آخر، سأل محمد المحمودي محاور مانويل جوزيه عن مواطنيه جوزيه مورينيو وكريستيانو رونالدو، وقال المدرب المخضرم: "مورينيو إنسان وليس آلها.. لا يوجد مدرب يفوز دائما فهو مدير فني مميز والآن الأفضل له الراحة، وقرأت أنه رفض 3 عروض ويفضل استئناف مسيرته اعتبارا من الموسم الجديد".

وأتم جوزيه: "رغم بلوغه 33 عاما فإن رونالدو يسجل في كل مباراة ليوفنتوس وقاد الفريق للفوز بكأس السوبر الإيطالي، وتواجده سيجعل الفريق الإيطالي منافسا بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا".

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