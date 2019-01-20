كثير من اللاعبين الأجانب الذين يلعبون أو لعبوا في الدوري المصري الممتاز تنطق أسماؤهم بشكل خاطئ. آخرهم جون سيفوينتي لاعب بيراميدز الذي ينطق "سيفونيس"!

هذا من بوركينا فاسو وهذا من غانا وذاك من أنجولا…. الخ..

كل لغة خاصة ببلد معينة لها نطق مختلف.

في هذا الفيديو، يستعرض لك FilGoal.com أبرز اللاعبين الأجانب الذين اعتدنا سماع أسمائهم تنطق بشكل غير صحيح.

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