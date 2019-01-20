خاص فيديو في الجول - تعرف على النطق الصحيح لأسماء أبرز أجانب الدوري المصري

الأحد، 20 يناير 2019 - 14:54

كتب : نادر عيد

جون سيفوينتس - بيراميدز

كثير من اللاعبين الأجانب الذين يلعبون أو لعبوا في الدوري المصري الممتاز تنطق أسماؤهم بشكل خاطئ. آخرهم جون سيفوينتي لاعب بيراميدز الذي ينطق "سيفونيس"!

هذا من بوركينا فاسو وهذا من غانا وذاك من أنجولا…. الخ..

كل لغة خاصة ببلد معينة لها نطق مختلف.

أخبار متعلقة

كلوب: أحيانا نحتاج للقليل من الحظ ولكننا لم نحتاجه كثيرا أمام بالاس مونديال اليد - منافس مصر.. التاريخ ينحاز للنرويج وصيف العالم طنجة يهنئ الزمالك ويشكر ضيافته بالفيديو - بتسديدة صاروخية.. الأردن يتقدم ضد فيتنام

في هذا الفيديو، يستعرض لك FilGoal.com أبرز اللاعبين الأجانب الذين اعتدنا سماع أسمائهم تنطق بشكل غير صحيح.

طالع أيضا:

شيمليس: بتروجيت طلب من الأهلي 20 مليونا وباعني للمقاصة بخمسة ملايين

فتحي يروي تحديا خاصا مع غالي وإكرامي.. "كوبر لن يضمك لأنه لا يحبك"

6 أسئلة مثيرة.. فتحي عن "أزمة التجديد" وموقف السعيد و هل فكر في التوقيع لـ الزمالك

وكيل أعمال متعب: ننتظر نتائج دوري أبطال أوروبا لنحدد موعد مباراة الاعتزال

10 لاعبين سبقوا إبراهيم حسن في التسجيل لناديين مصريين بالكونفدرالية

الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - عمان تدفع ثمن خطيئة كانو.. وتهدي إيران بطاقة العبور إلى ربع نهائي آسيا 7 دقيقة |
بمشاركة الزمالك.. تعرف على المستويات الأقرب لقرعة الكونفدرالية 12 دقيقة | إفريقيا
ديلي ميل: أرسنال يخشى نهاية موسم بيليرين بسبب الرباط الصليبي 14 دقيقة | أوروبا
التشكيل - فالفيردي يفكر في الكأس؟ برشلونة بدون ميسي أمام ليجانيس 26 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة الزمالك وبيراميدز بحضور جماهيري.. وتوزيع لجان أمم إفريقيا الإثنين 39 دقيقة | الدوري المصري
العين لـ في الجول: لم نفاوض كهربا.. وسنقاضي من زور صورة عرضنا لضمه 44 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك