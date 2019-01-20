صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد فوز ليفربول المثير أمام بالاس

الأحد، 20 يناير 2019 - 13:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

احتل نجمنا المصري محمد صلاح أغلفة الصحف الإنجليزية بعد قيادة ليفربول للفوز المثير على كريستال بالاس والتغريد في صدارة الدوري.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول المثير على كريستال بالاس 4-3 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع الفارق في القمة بين ليفربول وأقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى 7 نقاط مؤقتا، علما بأن سيتي سيواجه هدرسفيلد تاون في الجولة نفسها يوم الأحد.

أخبار متعلقة

قائد ليفربول: صلاح يصيب المدافعين بالكوابيس مدرب الفراعنة: نصحت النني بالرحيل عن أرسنال.. تريزيجيه "مربوط" وهذا ما يعجبني في صلاح بالأرقام - صلاح أسرع لاعب يصل لـ 50 هدفا في الدوري الإنجليزي بعدد الدقائق تعرف على تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

وسجل صلاح الهدفين رقم 15 و16 في الدوري هذا الموسم، ليحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة بفارق هدفين عن بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين هداف توتنام.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا في عقب فوز ليفربول الثمين..

تيليجراف: صلاح يطفئ انقلاب كريستال بالاس

إندبيندينت: ليفربول على قيد الحياة رغم الرعب أمام كريستال بالاس

إكسبرس: كلوب يشيد بصلاح بعد الوصول لهدفه الـ50

ليفربول: إمسكوا بنا إذا استطعتم

ديلي ستار: سنحارب حتى النهاية

كلوب: لا تشكوا بنا

ديلي ميل: الصراع على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي يشتعل

تايمز: طريق وعر! ليفربول يعود من التأخر ليحقق فوزا مثيرا على كريستال بالاس

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليواصل السير في طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

طالع أيضا:

شيمليس: بتروجيت طلب من الأهلي 20 مليونا وباعني للمقاصة بخمسة ملايين

فتحي يروي تحديا خاصا مع غالي وإكرامي.. "كوبر لن يضمك لأنه لا يحبك"

6 أسئلة مثيرة.. فتحي عن "أزمة التجديد" وموقف السعيد و هل فكر في التوقيع لـ الزمالك

وكيل أعمال متعب: ننتظر نتائج دوري أبطال أوروبا لنحدد موعد مباراة الاعتزال

10 لاعبين سبقوا إبراهيم حسن في التسجيل لناديين مصريين بالكونفدرالية

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس

نرشح لكم

أخر الأخبار

العين لـ في الجول: لم نفاوض كهربا.. وسنقاضي من زور صورة عرضنا لضمه 4 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – غاب كين فأنقذهم هاري آخر.. هدف قاتل ينصر توتنام على فولام 27 دقيقة | أوروبا
إبراهيموفيتش: أنا باق في جالاكسي لأنني أردت ذلك.. وما حدث العام الماضي أحزنني 30 دقيقة | أوروبا
تقرير برازيلي: رودريجينو يقترب من نادي كروزيرو 41 دقيقة | الدوري المصري
بيتزي: هوساوي والشهراني جاهزان لمواجهة اليابان.. إنها مباراة حياة أو موت 51 دقيقة |
تغيير موعد مواجهة المصري أمام المقاولون العرب 56 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك