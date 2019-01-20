صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد فوز ليفربول المثير أمام بالاس

احتل نجمنا المصري محمد صلاح أغلفة الصحف الإنجليزية بعد قيادة ليفربول للفوز المثير على كريستال بالاس والتغريد في صدارة الدوري.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول المثير على كريستال بالاس 4-3 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع الفارق في القمة بين ليفربول وأقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى 7 نقاط مؤقتا، علما بأن سيتي سيواجه هدرسفيلد تاون في الجولة نفسها يوم الأحد.

وسجل صلاح الهدفين رقم 15 و16 في الدوري هذا الموسم، ليحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة بفارق هدفين عن بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين هداف توتنام.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا في عقب فوز ليفربول الثمين..

تيليجراف: صلاح يطفئ انقلاب كريستال بالاس

إندبيندينت: ليفربول على قيد الحياة رغم الرعب أمام كريستال بالاس

إكسبرس: كلوب يشيد بصلاح بعد الوصول لهدفه الـ50

ليفربول: إمسكوا بنا إذا استطعتم

ديلي ستار: سنحارب حتى النهاية

كلوب: لا تشكوا بنا

ديلي ميل: الصراع على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي يشتعل

تايمز: طريق وعر! ليفربول يعود من التأخر ليحقق فوزا مثيرا على كريستال بالاس

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليواصل السير في طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

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