بالفيديو – قذيفة المدفع تدمر القلعة الزرقاء.. أرسنال يقهر تشيلسي ويشعل الصراع الرباعي

متعة وإثارة وحماس. فرحة حمراء وحسرة زرقاء. دربي لندن ينتهي بفوز أرسنال على تشيلسي.

أرسنال نجح في الانتصار على تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

ثنائية أرسنال جاءت في الشوط الأول عن طريق ألكسندر لاكازيت ولوران كوسيلني.

وقدم أرسنال أداءً ممتعا وقويا للغاية وبالتحديد في الشوط الأول. شوط شهد أكثر من 5 فرص محققة للمدفعجية لولا تألق كيبا حارس البلوز.

الشوط الثاني، حافظ أرسنال على النتيجة وسط سيطرة من تشيلسي على بعض مجريات الشوط ولكن بلا فرص محققة.

محترفنا المصري محمد النني جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 71 بعد تعرض هيكتور بيليرين لإصابة قوية.

أول 45 دقيقة من المباراة كانت نارية. إثارة كبيرة للغاية وسط فرص محققة من لاكازيت و بيير إيميريك أوباميانج ورامسي.

خطورة تشيلسي في الشوط الأول ظهرت عن طريق بيدرو وهازارد إلى جانب الكرات الثابتة. قائم لينو حرم تشيلسي من هدف.

الدقيقة 13 شهدت أخيرا الهدف الأول في الدربي. لاكازيت بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء. تسديدة هزت شباك البلوز وكتبت الهدف الأول.

بعد الهدف، ضغط أرسنال بقوة لتسجيل الثاني وهو ما حدث في الدقيقة 39 من "كتف" كوسيلني.

انتصار أرسنال أوصل الفريق إلى النقطة 44 بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 47.

فوز المدفعجية أشعل تماما الصراع الرباعي على المركز الثالث والرابع.

توتنام في المركز الثالث برصيد 48 نقطة مع مباراة متبقية. تشيلسي 48 نقطة. أرسنال ومانشستر يونايتد 44 نقطة.

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