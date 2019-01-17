ذهاب دور الـ 16 من الكأس.. تريزيجيه يشارك في تعادل قاسم باشا

الخميس، 17 يناير 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

تريزيجيه - قاسم باشا

شارك محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" في تعادل فريقه قاسم باشا أمام ألانياسبور على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 16 من كأس تركيا.

تعادل سلبي حسم موقعة الذهاب بن ألانياسبور وقاسم باشا رغم تسجيل الأخير لهدف.

قاسم باشا تقدم في النتيجة عن طريق مباي دياني في الدقيقة السادسة إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

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تقنية الفيديو أوضحت وجود دياني في موقف تسلل ليُلغى الهدف.

ولعب تريزيجيه كأساسي وأكمل المباراة حتى النهاية.

ويستضيف قاسم باشا على ملعبه ووسط جماهيره نظيره ألانياسبور في الـ 24 من نفس الشهر.

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