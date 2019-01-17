بالفيديو - لبنان يودع كأس آسيا مرفوع الرأس بفارق بطاقة صفراء عن فيتنام

ودّع لبنان منافسات كأس آسيا 2019، رغم فوزه التاريخي على كوريا الشمالية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة.

لبنان ودّع المسابقة لصالح فيتنام ثالثة المجموعة الرابعة، رغم امتلاك المنتخبين نفس رصيد النقاط (4)، ونفس فارق الأهداف (-1)، ونفس الأهداف المسجلة والمستقبلة (4 و5)، إلا أن لبنان ودّع بسبب اللعب النظيف.

لاعبو منتخب فيتنام تحصلوا على 5 بطاقات صفراء، فيما تحصّل لاعبو لبنان على 7 بطاقات صفراء، منها بطاقة بعد نهاية مباراة كوريا الشمالية، أي أن لبنان ودّع المسابقة عمليا بسبب بطاقة صفراء.

منتخب الأرز حقق فوزه الأول في تاريخه بمشاركاته بكأس آسيا، إذ خسر 3 مباريات سابقة وتعادل مرتين.

في المقابل، استفادت فيتنام من هذه النتيجة، وحجزت المقعد الأخير في دور الـ 16.

كوريا الشمالية –أسوأ منتخب في البطولة- افتتح التسجيل في الدقيقة كوانج ريونج باك في الدقيقة التاسعة من ركلة حرة مباشرة فشل الحارس اللبناني في التعامل معها، هدف سيندم عليه لبنان كثيرا.

إلا أن فيليكس ميشيل أدرك التعادل لـ لبنان في الدقيقة 27، لتبدأ العودة المستحيلة.

ميشيل سيعود بعد 3 دقائق ويتحصّل على بطاقة صفراء، لن يدرك على الأرجح أنها ستتسبب بشكل مباشر في توديع بلاده للبطولة، لأنها جعلت فيتنام متفوقة في اللعب النظيف.

لبنان أهدر سيلا من الفرص في الشوط الأول بسبب رعونة مهاجميه وتألق الدفاع الكوري الشمالي، لتنتهي أول 45 بنتيجة التعادل 1-1.

في الشوط الثاني واصل لبنان هجومه الشرس وأهدر عدة فرص مؤكدة، حتى سجّل هلال الحلوي الهدف الثاني في الدقيقة 65 بصورة رائعة على الطائر.

الدقيقة 68 شهدت فرصة لبنانية خماسية غريبة، تهافت فيها المهاجمون اللبنانيون على إخطاء الشباك.

الهجمات اللبنانية تواصلت، حتى سجّل القائد حسن معتوق الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

قبل أن يسجل هلال الحلوي هدف لبنان الرابع في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إلا أنه لم يكن كافيا لتأهل لبنان، ليخرج بكثير من المرارة.

فيتنام سيواجه الأردن في دور الـ 16 يوم 20 يناير المقبل، فيما يعود منتخب لبنان إلى بلاده مرفوع الرأس بعد الخروج بقاعدة اللعب النظيف.