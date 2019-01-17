بالفيديو – الصدارة للعنابي.. قطر تهزم السعودية.. ومواجهتان ناريتان تنتظرهما

الخميس، 17 يناير 2019 - 19:59

كتب : FilGoal

قطر - السعودية

حقق منتخب قطر انتصارا هاما على منافسه السعودي اليوم الخميس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في كأس آسيا 2019.

والتقى المنتخبان على ملعب مدينة زايد الرياضية في إطار الجولة الثالثة من البطولة لحساب المجموعة الخامسة.

سجل هدفا المباراة المعز علي في الدقائق 45 و80.

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فيما أضاع حسن الهيدوس ركلة جزاء أتيحت للعنابي في الدقيقة 42 تصدى لها حارس منتخب السعودية محمد العويس.

بتلك النتيجة تصدر منتخب قطر المجموعة برصيد تسعة أهداف بعدما فاز في كل مبارياته وسجل خلالهم 10 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

أما منتخب السعودية فحل ثانيا بست نقاط بعدما فاز على لبنان وكوريا الشمالية وسجل ستة أهداف واستقبل هدفين.

وبذلك ضرب المنتخبان موعدا ناريا في دور الـ16.

منتخب قطر سيلاقي العراق، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني.

ويقام لقاء قطر والعراق يوم الثلاثاء المقبل، فيما تقام مباراة اليابان والسعودية يوم الاثنين.

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