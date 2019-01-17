تشكيل برشلونة – كوتينيو أساسي وسواريز على مقاعد البدلاء أمام ليفانتي

يجلس لويس سواريز مهاجم برشلونة على مقاعد بدلاء فريقه أمام ليفانتي في كأس ملك إسبانيا.

برشلونة يستضيف ليفانتي في إياب دور الـ 16 من كأس إسبانيا بهدف تعويض الخسارة ذهابا 2-1.

لويس سواريز على مقاعد البدلاء ليشارك ليونيل ميسي كمهاجم وهمي أمام ليفانتي.

ميسي خلفه الثنائي عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو وفي وسط الملعب الثلاثي إيفان راكيتيتش وآرثر ميلو وأرتورو فيدال.

في الدفاع، يظهر الوافد الجديد جيسون فابيان موريو لأول مرة على ملعب كامب نو.

وفيما يلي تشكيل برشلونة بالكامل:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

الدفاع: نيلسون سيميدو – موريو - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا.

الوسط: إيفان راكيتيتش - آرثر ميلو - أرتورو فيدال.

الهجوم: ديمبيلي – ميسي – كوتينيو.

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