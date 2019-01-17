مورينيو: أنا شخص يختار بشكل سيء.. وكنت رجلا سعيدا بوجود رونالدو في فريقي

رفض جوزيه مورينيو المدرب السابق لـ مانشستر يونايتد، المقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وانهال بالإشادة على كليهما.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

مورينيو ظهر في وسائل الإعلام المرئية لأول مرة منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل عدة أسابيع، وذلك لتحليل مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا 2019، على قناة "بي إن سبورتس".

المدرب البرتغالي تلقى سؤالا كلاسيكيا: "من أفضل؟ ميسي أم رونالدو؟".

وعلى عكس فترته في ريال مدريد التي عكف خلالها على إبراز أسباب تفوق مواطنه البرتغالي، تعامل مورينيو بدبلوماسية محايدة في الحديث عن النجمين الأعظم في اللعبة بالسنوات الماضية.

ورد مورينيو: "هذه المقارنة ليست عادلة لكليهما، لأنهما مختلفان، أرفض المقارنة بينهما مثلما أرفض المقارنة بين اللاعبين من أجيال مختلفة كما هو الحال بين بيليه ومبابي، ففي الماضي كان كل شيء مختلفا، الكرة كانت ثقيلة والتنظيم الدفاعي كان مختلفا، الآن حدث تطور أكثر ويوجد تدريب خاص للاعبين وطبيب تغذية".

مضيفا: "لا مقارنة بين رونالدو وميسي، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، هو أنني كنت رجلا سعيدا وقتما تواجد رونالدو في فريقي، بينما توجّب علي التفكير كثيرا لمساعدة فريقي على الفوز عندما واجهت ميسي، وكذلك رونالدو".

وأتم: "هذان اللاعبان بقيا في القمة لسنوات طويلة، من السهل أن تفوز مرة واحدة كالعاصفة، ولكن أن تواصل الفوز لعدة سنوات لهو الأمر الصعب".

ليتلقى مورينيو سؤالا آخر: "هل تلك المقارنة تشبه مقارنته مع بيب جوارديولا؟"

والمدرب البرتغالي كان خبيثا في إجابته بتسليطه الضوء على تولي تدريب أندية في ظروف صعبة، في إشارة ضمنية إلى تولي غريمه جوارديولا تدريب أندية جاهزة: "الأمر مختلف قليلا، اللاعبون يختلفون عن المدربين، فنحن نعتمد على اللاعبين وعلى الاختيارات، وأنا سيء جدا في الاختيارات، بينما يتمتع الآخرون بذكاء يفوقني".

وبرر: "لأني ذهبت إلى ريال مدريد في وقت لم يكن قد وصل فيه لنصف النهائي منذ فترة طويلة، وذهبت إلى تشيلسي الذي لم يحقق الدوري لسنوات طويلة، ثم إلى إنتر وإلى مانشستر يونايتد الذي عانى من التخبط بعد رحيل أليكس فيرجسون، ووجدت إرثا كبيرا".

مختتما: "لست جيدا في خياراتي".

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