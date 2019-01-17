مورينيو: واجهت صعوبة في التعامل مع تنظيم قطر لكأس العالم.. وأود تدريب البرتغال يوما ما

اعترف جوزيه مورينيو المدرب السابق لـ مانشستر يونايتد، أنه واجه صعوبات في استيعاب تأثير فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 في السابق، إلا أنه اعترف أن توقيت إقامة البطولة في الشتاء لن يسبب مشكلة للمسابقات الأوروبية.

مورينيو ظهر في وسائل الإعلام المرئية لأول مرة منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل عدة أسابيع، وذلك لتحليل مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا 2019.

وأجاب مورينيو عند سؤاله عن رأيه في تنظيم قطر لمونديال 2022: "تنظيم كأس العالم في قطر هو أمر استثنائي وجائزة للجميع. في ناحيتنا من الكوكب كان الأمر معقدا بالنسبة لنا عند إعلان قطر فائزة، أعتقد أنني كنت مدربا لـ تشيلسي حينها وكنت أحاول تخيل كيف سيكون كأس العالم في وسط الموسم، وكيف سيغيّر ذلك من نظام الدوري الإنجليزي وكيف سأتمكن من تنظيم عملي، كان الأمر معقدا".

مضيفا: "ولكن بالنسبة لنا في الكرة الأوروبية، هذا لن يؤثر علينا ويجب أن نتأقلم، فترة التوقف الشتوية ستكون بمباريات دولية، ستكون تجربة استثنائية".

وأتم: "غدا سيكون يوم راحة لي، وسأمتلك فرصة زيارة بعض الملاعب ومقابلة بعض الأشخاص المهمين في اللجنة التنظيمية لكأس العالم حتى أفهم أكثر كيف ستسير الأمور".

هل يتولى مورينيو تدريب بلاده البرتغال في وقت قريب؟

الاستثنائي امتلك فكرة واضحة عن مستقبله في هذه النقطة: "هذا أمر مبكر جدا حتى أجيب عنه، دائما ما أكرر أنني أعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة ولكني لا أحب الراحة، أود العمل دائما وبشكل مستمر، لا أحتاج إلى الراحة".

واختتم: "لم أكن لاعبا كبيرا، لم ألعب لبلدي ولم أمثّل بلدي مباشرة، صحيح أنني أمثّلها يوميا في حياتي، ولكن ليس بصفة مباشرة على أرض الملعب كلاعب، ولذا يوما ما أود تجربة تدريب بلادي، وكذلك التدريب دوليًا بصفة عامة وخوض منافسات كأس العالم واليورو، ولكن ليس الآن".

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