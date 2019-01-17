تقرير: لماذا لن يستبعَد برشلونة من كأس ملك إسبانيا رغم مشاركة لاعب موقوف

الخميس، 17 يناير 2019 - 19:14

كتب : FilGoal

تشومي - برشلونة

على الرغم من تقرير صحيفة "الموندو" الإسبانية بشأن إشراك برشلونة للاعبه تشومي في مواجهة ليفانتي بكأس ملك إسبانيا رغم إيقافه، إلا أن حامل اللقب لن يودع البطولة على الأرجح.

برشلونة خسر 1-2 أمام ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا بذهاب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا يوم الخميس الماضي، بمشاركة خوان برانداريز "تشومي" لاعب الفريق الرديف، على الرغم من حصوله على 5 بطاقات صفراء في دوري القسم الثالث الإسباني. (طالع التفاصيل)

صحيفة "سبورت" الإسبانية بررت سلامة موقف برشلونة بالمادة 28 التي عدّلها الاتحاد الإسباني في نوفمبر الماضي، وتنص على عدم تأثير الإيقاف في مسابقة على مسابقة أخرى، واستشهدت بمشاركة لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد في مباراة ليجانيس بذهاب دور الـ 16 للموسم الحالي من الكأس، على الرغم من خروجه مطرودا في المباراة السابقة في الدوري أمام ريال بيتيس.

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كما يقف حائل آخر أمام استبعاد برشلونة حتى لو تم التغاضي عن المادة 28، وهي ضرورة تقديم شكوى من الجهة المتضررة في ظرف 48 ساعة، وليفانتي لم يقدّم هذه الشكوى.

الوضع ليس مشابها إذا لاستبعاد ريال مدريد من نفس المسابقة قبل 3 سنوات، وقتما شارك دينيس تشيرشيف في مواجهة قادش بذهاب دور الـ 32، مما تسبب في استبعاد فريقه حينها من المسابقة.

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