تقرير: برشلونة أشرك لاعبا موقوفا.. قد يُستبعَد من الكأس مثل ريال مدريد في 2015

بعد 3 سنوات من الخروج الإداري لـ ريال مدريد من بطولة الكأس، قد يواجه برشلونة مصيرا كارثيا مشابها، بسبب إشراكه لاعبا موقوفا في مواجهة ليفانتي بذهاب دور الـ 16 يوم الخميس الماضي.

برشلونة خسر 1-2 على ملعب سيوتات دي فالنسيا أمام ليفانتي، والفوز بهدف واحد دون رد على ملعب كامب نو اليوم الخميس من المفترض أن يكفيه لمواصلة الدفاع عن لقبه الذي فاز به في آخر 4 مواسم.

صحيفة "الموندو" الإسبانية كشفت عن ما قد يتسبب في استبعاد برشلونة من المسابقة، وهو إشراكه خوان برانداريز "تشومي" في مباراة الذهاب أمام ليفانتي، رغم إيقافه.

تشومي قلب الدفاع لعب الشوط الأول، وتم استبداله بين الشوطين، إلا أن مشاركته لم تكن قانونية بحسب التقرير الذي قد يهدد مسيرة برشلونة المحلية هذا الموسم.

اللاعب صاحب الـ 19 عاما، تحصّل على 5 بطاقات صفراء في دوري القسم الثالث الإسباني هذا الموسم مع برشلونة (ب)، آخرها في مباراة كاستيون يوم 6 يناير، قبل أن يظهر مع الفريق الأول لـ برشلونة في مواجهة ليفانتي يوم 10 يناير، أي أنه كان موقوفا.

المادة رقم 56.3 في قانون مسابقات كرة القدم الإسبانية، يشدد على تنفيذ عقوبة الإيقاف ف مراحل الناشئين، قبل اللعب مع فريق الكبار، وأن مشاركته مع النادي في فئة عمرية لن تكون قانونية حتى يقضي عقوبته.

خرق هذه المادة عام 2015 تسبب في استبعاد ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، بعد إشراك الروسي دينيس تشيرشيف في مواجهة قادش بذهاب دور الـ 32 لنفس المسابقة.

هذه المادة أيضا أجبرت ريال مدريد على تقديم استئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد كاستيا في دوري القسم الثالث الإسباني بالدور الأول من الموسم الحالي، حتى يكون مؤهلا لخوض الكلاسيكو أمام برشلونة على مستوى الكبار.

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