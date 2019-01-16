مستخدما "باور بوينت" و"إكسيل".. بييلسا يحاضر الصحفيين لمدة 75 دقيقة ويعترف: أتجسس على الجميع

دعا مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد إلى مؤتمر صحفي مفاجئ اليوم الأربعاء، واعتقد الجميع أنه بصدد تقديم استقالته بعد "فضيحة التجسس"، إلا أنه كان أبعد ما يكون عن الاستقالة.

بييلسا مدرب ليدز أثار جدلا كبيرا قبل 5 أيام، عندما اعترف بتجسسه على تدريبات دربي كاونتي قبل مواجهة الفريقين في دوري القسم الثاني الإنجليزي.

ليدز يعيش موسما رائعا في طريق عودته للدوري الممتاز لأول مرة منذ هبوطه عام 2004، إذ يتصدر المسابقة برصيد 54 نقطة.

الفريق حقق انتصارا مهما على دربي كاونتي بهدفين دون رد، إلا أن الجدل الذي أثير قبل المباراة سيطر على تفاصيلها أكثر من نتيجتها النهائية.

أمن نادي دربي كاونتي أمسك بجاسوس أرسله بييلسا لمشاهدة تدريبات الفريق السرية قبل يوم واحد على مواجهة الفريقين، وفرانك لامبارد مدرب دربي كاونتي أبدى انزعاجا كبيرا.

طالع القصة كاملة واعتراف بييلسا بتجسسه من هنا

اليوم دعا بييلسا إلى مؤتمر صحفي عاجل، مما دفع بعض وسائل الإعلام إلى الخروج بتكهنات عن إمكانية تقديمه استقالته في أعقاب الواقعة، ولكنه في المقابل أعطى درسا كرويا مدته 75 دقيقة للصحفيين مستخدما "باور بوينت".

بييلسا حاول خلال هذه المحاضرة، إيصال حقيقة أنه يقضي ساعات طويلة في دراسة المنافسين، وأنه لا يعتمد على مشاهدة تدريباتهم المغقلة فقط.

وقال بييلسا: "ما فعلته لا يخالف القانون، الأمر ليس مقيدا أو محددا في القواعد المنظمة".

المدرب الأرجنتيني الذي يخضع للتحقيق من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واصل حديثه قائلا: "الأمر خاضع للمناقشة، يمكن ألا يُنظر إليه بصفته فعل محمود، ولكنه أيضا ليس انتهاكا للقانون. أعرف أن ليس كل ما هو قانوني يعد أمرا صحيحا ليُفعَل. ولكن أيضا ليس كل الأمور السيئة التي تفعلها تكون بنية سيئة".

وأضاف: "الكثير من المدربين، واللاعبين السابقين، واللاعبين الحاليين، رأوا أن تصرفي كان عاديا، ولكن الرابطة قررت فتح تحقيق معي بعد الشكوى التي تقدّم بها نادي دربي كاونتي. وسيقيّمون الوضع ويرون إذا ما أثر تصرفي على هيبة النادي والمسابقة".

واستدرك بييلسا: "على الجانب الآخر، سأحاول تسهيل التحقيق عليهم، وسأعطيهم كل المعلومات التي يحتاجونها. يمكنني أن أخبركم أننا راقبنا جميع المنافسين الذين واجهناهم وشاهدنا كل حصصهم التدريبية قبل مبارياتنا معهم".

بييلسا واصل حديثه الجريء: "الشخص الذي تجسس عليهم، نفّذ أوامري وأنا الشخص المسؤول عن ذلك. الكثير من الأشخاص أصدروا رأيهم بخصوص تصرفي، الكثيرون أدانوا التصرف، وقالوا أنه ليس أخلاقيا ويدمر اللعب النظيف وأنه غش".

ولام بييلسا ضمنيًا تصرُف إدارته بإصدار بيان علني اعتذرت فيه لإدارة دربي كاونتي: "إدارة ليدز اعتقدت ببضرورة تقديم اعتذار علني لـ دربي كاونتي، وقد قالوا أن تصرفي لم يحترم قيم الكرامة التي يمثلها هذا النادي".

بييلسا تحوّل إلى شرح أساليبه على "باور بوينت".

المدرب الأرجنتيني قال: "تصرفي احترافي وطريقة للتعرف على المنافس. صحيح أنني لا أستطيع تحدث الإنجليزية، ولكني أستطيع إخباركم عن 24 فريقا في دوري القسم الثاني".

وأضاف بييلسا: "عندما تراقب منافسا، فإنك تبحث عن معلومات محددة، ترغب في معرفة تشكيلتهم الأساسية وأساليب التمركز في المواقف الثابتة. عندما تشاهد تدريب المنافس، فإنك تبحث عن معلومات لتأكيد المعلومات التي تمتلكها مسبقا".

وبعد انتهائه من استخدام "باور بوينت" في المحاضرة، تحوّل بييلسا إلى ملف "إكسيل" لعرض كل المعلومات التي جمعها مع طاقمه عن المنافسين.

المدرب الأرجنتيني أراد أن يكشف للإعلام المعلومات التي جمعها عن المنافسين دون الحاجة إلى مراقبتهم: "لقد شاهدنا كل مباريات المنافسين منذ موسم 2016\2018، شاهدنا 51 مباراة لـ دربي كاونتي. تحليل كل مباراة لهم استغرقنا 4 ساعات، لماذا فعلنا ذلك؟ لأننا نرى أن هذا أمر احترافي".

بييلسا طلب من الصحفيين اختيار مباريات عشوائية لـ دربي كاونتي، حتى يريهم كيف يقوم هو وطاقمه بتحليلها.

وواصل بييلسا حديثه: "نحترم كرة القدم، ولهذا نبذل جهدا كبيرا في دراسة لاعبي الفريق المنافس".

"أشعر بالخزي لاضطراري بإخباركم بكل ذلك، دعونا نتناقش في أساليب لعب دربي كاونتي هذا الموسم. لقد خاضوا 31 مباراة، استعملوا طريقة 4-3-3 في 49% منها، مع تواجد اللاعب رقم 8 (ميسون ماونت) على الجهة اليمنى. وفي 22% من المباريات، لعبوا أيضا 4-3-3، ولكن باللاعب رقم 8 على الجهة اليسرى".

"الأمر نفسه ينطبقع لى طريقة 4-2-1-3، اللاعب رقم 8 لعب على اليمين واليسار. وقبل مباراتنا معهم أدركنا أنهم سيستعملون هذه الأساليب".

"فلماذا أتجسس عليهم؟ لأن الأمر ليس محرّما، لم أدرك أن هذا التصرف سيخلق رد فعل مماثل على الرغم من أن مشاهدة المنافس ليس مفيدا جدا، ولكنه فقط يساعدني على الحفاظ على هدوئي".

بييلسا الذي أشرف على تدريب أتليتك بلباو بين 2011 و2013، عاد بذاكرته لتلك الفترة وروى واقعة جمعته بـ بيب جوارديولا مدرب برشلونة بعد أن نهائي كأس ملك إسبانيا 2012 الذي فاز به الفريق الكتالوني 3-0.

وقال بييلسا: "أريت جوارديولا تحليلي لفريقه بعد المباراة، وعندما ألقى بيب نظرة، أخبرني أنني أعرف عن برشلونة أكثر مما يعرف هو. ولكنها كانت معلومات غير ذات أهمية لأنهم سجلوا 3 أهداف".

المدرب الذي رحل في أوقات سابقة من مسيرته بشكل مفاجئ عن أندية مرسيليا ولاتسيو وليل، يبدو عازما هذه المرة على إكمال الإنجاز وإعادة ليدز إلى مكانه بين الكبار.

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