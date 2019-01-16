مران الأهلي – تدريبات منفردة للمدافعين.. ولاسارتي يسبق الفريق للملعب بفارق ساعة

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 21:12

كتب : حسام نور الدين

مارتين لاسارتي - الأهلي

خاض الأهلي مرانه الثاني في الجزائر اليوم الأربعاء استعدادا للقاء شبيبة الساورة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبلة لحساب المجموعة الرابعة.

وشهد المران خضوع وليد سليمان لبرنامج بدني خاص من أجل الاستعداد للقاء بالشكل الأمثل.

وذهب مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي إلى ملعب المران قبل بعثة الفريق بـ60 دقيقة وذلك للتعرف على أبعاد الملعب ومشاهدة غرفة خلع الملابس.

أخبار متعلقة

ماذا تحتاج فلسطين حتى تتأهل إلى دور الـ 16 لكأس آسيا 2019 كوكا: ما قيل عني غير حقيقي.. لم أطلب الرحيل عن أوليمبياكوس عواد: الكل يتحدث عن الأهلي والزمالك لكن مصيري بيد الإسماعيلي فقط

جاء ذلك رغبة من مدرب الفريق الأحمر لوضع الوحدات التدريبية للفريق بنفسه على ملعب 20 أغسطس الذي يستضيف اللقاء.

واشتمنل المران على تدريبات خاصة للمدافعين اهتم فيها لاسارتي بالتمركز الجيد، بالإضافة لتدريبه للاعبي الوسط والهجوم على التسديد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر سيمبا التنزاني.

اقرأ أيضا:

شوبير: تعيين محمد فضل مديرا لبطولة أمم إفريقيا 2019

تركي آل الشيخ معلقا على صورة وكيل أعمال رونالدو: أنهي مع مكتبه صفقة قريبا

الزمالك: أحداد وحفني وعنتر ومدبولي مستمرون مع الفريق

تعرف أكثر على شبيبة الساورة الجزائري المنافس المقبل للأهلي

7 ملاحظات على قانون الرياضة في بيان لجنة الشباب بالبرلمان

الأهلي شبيبة الساورة

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد ربه: لم أعد قادرا على التحمل.. وأعتذر عن عدم تحقيق الحلم 15 دقيقة | الدوري المصري
حسني عبد ربه.. كي تصبح ملكا يقفز أسوار الأهلي والزمالك 19 دقيقة | حكايات في الجول
التشكيل - عودة إيسكو أمام ليجانيس.. ومارسيلو في مركز جديد مع ريال مدريد 41 دقيقة | أوروبا
رسميا - نهاية مسيرة القيصر.. حسني عبد ربه يعتزل كرة القدم 49 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – رأس رونالدو تحسم كل شيء.. يوفنتوس يسقط ميلان ويتوج بالسوبر 49 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي – تدريبات منفردة للمدافعين.. ولاسارتي يسبق الفريق للملعب بفارق ساعة ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي 4 الأهلي يكشف لـ في الجول الأقرب للقيد في الأماكن المتبقية بالقائمة الإفريقية

قد ينال إعجابك