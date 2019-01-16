مران الأهلي – تدريبات منفردة للمدافعين.. ولاسارتي يسبق الفريق للملعب بفارق ساعة

خاض الأهلي مرانه الثاني في الجزائر اليوم الأربعاء استعدادا للقاء شبيبة الساورة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبلة لحساب المجموعة الرابعة.

وشهد المران خضوع وليد سليمان لبرنامج بدني خاص من أجل الاستعداد للقاء بالشكل الأمثل.

وذهب مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي إلى ملعب المران قبل بعثة الفريق بـ60 دقيقة وذلك للتعرف على أبعاد الملعب ومشاهدة غرفة خلع الملابس.

جاء ذلك رغبة من مدرب الفريق الأحمر لوضع الوحدات التدريبية للفريق بنفسه على ملعب 20 أغسطس الذي يستضيف اللقاء.

واشتمنل المران على تدريبات خاصة للمدافعين اهتم فيها لاسارتي بالتمركز الجيد، بالإضافة لتدريبه للاعبي الوسط والهجوم على التسديد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر سيمبا التنزاني.

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