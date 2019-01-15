في ليلة تألق صلاح أمين.. النجوم يقسو على سموحة ويضربه برباعية

تألق المهاجم المخضرم صلاح أمين وقاد فريقه النجوم لفوز كبير على سموحة برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ19 للدوري المصري بملعب بتروسبورت.

ولم يستطع طارق يحيى المدير الفني لسموحة تحقيق الفوز الأول له مع الفريق السكندري خلال 7 مباريات بواقع 6 مواجهات في الدوري ولقاء واحد في كأس مصر.

تقدم النجوم في الدقيقة 6 عن طريق أحمد شرويدة الذي استغل خطأ في دفاع سموحة وخطف الكرة قبل أن يمر من الحارس محمد أبو جبل ويضع الكرة في المرمى.

ثم أضاف صلاح أمين الهدف الثاني في الدقيقة 66 من إنفراد بالمرمى ثم مراوغة للحارس.

وحصل النجوم على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعدما اصطدمت الكرة بيد المدافع إبراهيم عادل الذي حصل على الإنذار الثاني وخرج مطرودا من المباراة.

وتقدم صلاح أمين لتسديد ركلة الجزاء ليسجل منها الهدف الثاني له والثالث للنجوم ويصل لهدفه رقم 7 في الدوري المصري هذا الموسم.

وأخيرا اختتم محمود عبد الحليم "حليمو" رباعية النجوم في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة باسم مرسي مع سموحة لأول مرة بعد انتقاله للفريق السكندري على سبيل الإعارة قادما من الزمالك عندما دخل في الدقائق الأخيرة بدلا من عمرو بركات.

بهذه النتيجة وصل النجوم إلى النقطة 20 وارتقى إلى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، ويتجمد رصيد سموحة عند النقطة 23 في المركز التاسع.

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