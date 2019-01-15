مؤتمر أليجري: رونالدو سيساعد يوفنتوس في الفوز بالسوبر الإيطالي

يرى ماسيمو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن النجم كريستيانو رونالدو سيساعد فريقه في الفوز ببطولة السوبر الإيطالي.

ويلعب يوفنتوس ضد ميلان في السوبر الإيطالي مساء غدا الأربعاء، في المباراة التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "خسرنا في السابق مباراتين أمام ميلان بركلات الترجيح، ولكن في مباراة غدا الأوضاع تختلف".

وتابع "نحن مطالبين بتقديم أداء قوي في هذه المباراة لحسم النتيجة لصالحنا".

وأكمل "الأجواء هنا جيدة ولا يوجد فارق بين اللعب في الطقس البارد وأو الحار".

وعن رونالدو قال أليجري "بالتأكيد سيشارك رونالدو وسيكون مؤثرا بالنسبة لنا ليساعد الفريق في الفوز بالسوبر وببطولات أخرى كثيرة".

وأوضح "نحترف خصومنا ولدينا رغبة في الاجتهاد من أجل تقديم مباراة جيدة واللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم ولابد أن نحمي مرمانا بكل قوة".

وشدد "جاهزون بكل قوة للمباراة وجئنا إلى هنا من أجل الفوز".

وتابع "هدفنا هذا الموسم هي الفوز بكل البطولات التي نخوضها وأهمها دوري أبطال أوروبا، وبالمقارنة مع السنوات الماضية هناك تطور كبير في البطولة وأيضا يوجد 7 فرق قادرة على الفوز بلقب البطولة".

وشرح أليجري "مع وجود رونالدو في فريقنا الوضع اختلف تماما ونرغب في الاستفادة من تواجده معنا".

وأتم تصريحاته "نحن الآن في مرحلة هامة من الموسم ولا يهمنا اللعب داخل أو خارج إيطاليا هدفنا هو الفوز فقط".

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