الأهلي يخوض مرانه في الجزائر بفندق الإقامة.. واجتماع بين أعضاء الجهاز الفني

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 19:55

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي الأخير استعدادا لفيتا كلوب

خاض الأهلي مرانه الأول في الجزائر استعدادا للقاء شبيبة الساورة في فندق الإقامة.

واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات بالكرة قبل استقلال طائرة داخلية للوصول إلى ولاية بشار من أجل المبيت فيها حتى موعد المباراة.

واجتمع مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق بأعضاء الجهاز الفني لمناقشة برنامج تدرب االفريق خلال الأيام المقبلة.

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وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى الجزائر ظهر اليوم الثلاثاء بعد رحلة طيران استمرت أربع ساعات ونصف.

ويلتقي الأهلي مع شبيبة الساورة الجمعة المقبلة في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وكان الأهلي فاز في اللقاء الأول على فيتا كلوب في ملعب برج العرب بهدفين دون رد.

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