حكم مواجهة الإسماعيلي أمام الإفريقي.. أدار قمة الأهلي والزمالك في إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مهمة إدارة لقاء الإسماعيلي أمام الإفريقي التونسي للحكم الكاميروني أليوم نيانت.

الإسماعيلي يستضيف الإفريقي التونسي يوم الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

الدراويش يبحثون عن الانتصار الأول في المجموعة بعد السقوط أمام مازيمبي في افتتاح مباريات المجموعات. نفس الأمر الذي يبحثه عن الإفريقي بعد خسارته أمام قسنطينة الجزائري.

الحكم الكاميروني أليوم نيانت لم يدر أي مباراة لـ الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا.

بينما أدار مباراة واحدة لـ الإفريقي في البطولة الإفريقية ووقتها انتصر الفريق التونسي على الزمالك 4-2 في دور الـ 32 من المسابقة الإفريقية.

انتصار الإفريقي 4-2 مهد الطريق للفريق التونسي للوصول لدور الـ 16 رغم الخسارة إيابا 2-1 في اللقاء الذي تم إلغائه في اللحظات الأخيرة عقب اقتحام بعض من جماهير الزمالك لأرض الملعب.

الكرة المصرية مع نيانت

وتولى الحكم الكاميروني مسؤولية إدارة قمة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا عام 2013.

الأهلي فاز على الزمالك 4-2 في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

عمر جابر سجل أولا لـ الزمالك قبل أن يرد الأهلي بـ 4 أهداف عن طريق وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحي.

أحمد حسن بدوره سجل الهدف الثاني لـ الزمالك قبل نهاية المباراة بـ 8 دقائق.

الأهلي تأهل للدور المقبل وأكمل مشواره حتى النهاية ورفع اللقب.

بينما الزمالك احتل المركز الثالث وغادر البطولة.

بعيدا عن قمة الأهلي والزمالك، أدار الحكم الكاميروني 3 مباريات لـ المارد الأحمر في دوري الأبطال.

الأهلي انتصر مرة أمام سان شاين ستارز النيجيري (2012) وخسر مرة أمام مازيمبي (2012) وتعادل مرة أمام زيسكو يونايتد (2016).

الزمالك بدوره له 4 مباريات تحت إدارة الحكم الكاميروني، بعيدا عن لقاء الأهلي.

فاز الفارس الأبيض مرتين، أمام أفريكا سبور (2012) وأمام ناكانا (2014).

بينما خسر الزمالك مرتين، أمام الإفريقي (2011) وأمام الوداد (2016).

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