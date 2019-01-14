بعد قيد أجاي وفتحي.. من يأخذ المقعدين الأخيرين في قائمة الأهلي الإفريقية؟

الإثنين، 14 يناير 2019 - 13:27

كتب : فادي أشرف

ناصر ماهر - الأهلي - فيتا كلوب

قيد الأهلي دفعة جديدة من اللاعبين في قائمته الإفريقية، حيث قام بتسجيل صفقته الجديدة حمدي فتحي، والعائد من الإصابة جونيور أجاي.

وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من قيد كل من حسين الشحات وياسر إبراهيم ورمضان صبحي، ما يعني تبقي مكانين فقط للأهلي في قائمته الإفريقية التي يخوض بها غمار دوري الأبطال.

ما هو شكل القائمة الحالي؟

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بعد الصفقات ورحيل بعض اللاعبين يصبح شكل القائمة الكامل كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي (يعود بعد 3 أسابيع) – محمد هاني – سعد سمير – محمد نجيب (راحة إجبارية لمدة 3 أسابيع أيضا) – علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم

الوسط: حسام عاشور (ينتظر فحوصات طبية جديدة لتحديد موعد غيابه) – عمرو السولية – هشام محمد (يغيب أسبوعين) – كريم وليد – إسلام محارب – محمد شريف – ميدو جابر – أحمد حمودي – وليد سليمان – ناصر ماهر – رمضان صبحي – حسين الشحات – حمدي فتحي

الهجوم: وليد أزارو (مصاب ويغيب لمدة شهر) – صلاح محسن (يعود بعد مباراة شبيبة الساورة) – مروان محسن (يغيب شهرا) – جونيور أجاي

من يتنافس على المقعدين الشاغرين؟

بشكل أساسي، يتنافس كل من صالح جمعة ومؤمن زكريا ورامي ربيعة ومحمود وحيد وعمرو جمال على المكانين.

وجود الكثير من الأجنحة داخل القائمة قد يحد من فرص الثنائي مؤمن زكريا وأحمد الشيخ، الأمر بالعكس مع رامي ربيعة حيث يعد النقص العددي في خط الدفاع فرصة لقيده إن أثبت جاهزيته.

عمرو جمال أيضا لديه فرصة بسبب النقص العددي الشديد في مركز رأس الحربة، ولكن قيام مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق بقيد جونيور أجاي قبل مباراة الساورة التي لا يملك فيها أي مهاجم جاهز ربما تحد من فرص اللاعب الملقب بالغزال في القيد.

تلك المعطيات ربما تمنح صالح جمعة فرصة في العودة لقائمة الأهلي الإفريقية.

ويجب على الأهلي الإعلان عن الحاصلين على المقعدين في موعد أقصاه 31 يناير الجاري.

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