خاص إنبي يعلن عبر في الجول التفاصيل المالية وكواليس انتقال حمدي فتحي إلى الأهلي

الأحد، 13 يناير 2019 - 19:20

كتب : أحمد الخولي

حمدي فتحي

أعلن علاء خشب رئيس نادي إنبي إتمام صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب وسط الفريق البترولي إلى الأهلي بشكل نهائي.

وكشف خشب عن التفاصيل المالية للصفقة حيث قال: "إنبي حصل على 25 مليون جنيه، بجانب بنود إضافية تعطينا الحق في 5 مليون جنيه أخرى بناء على مشاركات اللاعب".

وأوضح خشب "الأموال ستسدد لإنبي بشكل فوري".

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وشرح "كنا سنحصل على مبلغ مالي أقل لو وافق بعض اللاعبين من الأهلي على الانضمام إلينا على سبيل الإعارة، لكن ذلك لم يحدث".

وأتم "بالتالي، حصلنا على أموال فقط دون لاعبين".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق اتفاق الأهلي مع إنبي على ضم اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين.

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاما في 16 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب فتحي في ألعاب دمنهور وبتروجيت.

فتحي سيكون سابع لاعب ينضم إلى الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعد حسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو وياسر إبراهيم.

وظهر فتحي لأول مرة في الدوري المصري الممتاز في موسم 2014-2015 مع دمنهور وتألق لينتقل مباشرة إلى إنبي.

وعانى فتحي في موسمه الأول مع إنبي ليحجز مكانه في التشكيل الأساسي ليقرر النادي إعارته لمدة موسم إلى بتروجيت في يوليو 2016.

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