بوكيتينو: الشوط الثاني كان الأفضل لـ توتنام منذ تواجدي هنا.. ولكن دي خيا خارق

وصف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنام الشوط الثاني لفريقه أمام مانشستر يونايتد بـ" الأفضل على الإطلاق".

مانشستر يونايتد انتصر على توتنام بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

دي خيا تألق مقدما أفضل أداء له هذا الموسم وتصدى لـ 11 تسديدة أمام توتنام.

وقال بوكيتينو: "أنا فخور للغاية على الرغم من الخسارة أمام مانشستر يونايتد".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "بعد 4 سنوات ونصف لي هنا في توتنام، الشوط الثاني كان أفضل أداء لنا. لعبنا بشكل مذهل".

وواصل "دي خيا كان خارقا في المباراة. اعتقد أنها قام بـ 11 تصديا".

وتابع " في بعض الأوقات أنت تستحق أن تنتصر ولا تنتصر. وفي أوقات أخرى لا تستحق، وتنتصر. لهذا السبب نحن نُحب كرة القدم".

وأكمل حديثه قائلا: "سيطرنا على الشوط الأول ولكننا لم نُنظم أنفسنا بشكل جيد عندما خسرنا سيسوكو بسبب الإصابة. وتسبب ذلك في اهتزاز شباكنا".

واستكمل "يونايتد لعب في عمق الدفاع في الشوط الثاني بشكل أكبر، ولكن عندما تنجح في صناعة 11 فرصة أمام هذا الدفاع فهذا يُعد أمرا رائعا".

وأتم "أنا أشعر بالفخر بما قدمناه اليوم. سأغادر ويمبلي وأنا سعيد رغم الخسارة".

وحقق أولي جونار سولشاير الانتصار السادس على التوالي له مع مانشستر يونايتد.

العلامة الكاملة لـ بديل جوزيه مورينيو حتى الآن.

ووصل يونايتد للنقطة 41 بالتساوي مع أرسنال في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 48 في المركز الثالث.

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