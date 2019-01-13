بوكيتينو: الشوط الثاني كان الأفضل لـ توتنام منذ تواجدي هنا.. ولكن دي خيا خارق

الأحد، 13 يناير 2019 - 21:45

كتب : FilGoal

دي خيا - توتنام - مانشستر يونايتد

وصف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنام الشوط الثاني لفريقه أمام مانشستر يونايتد بـ" الأفضل على الإطلاق".

مانشستر يونايتد انتصر على توتنام بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

دي خيا تألق مقدما أفضل أداء له هذا الموسم وتصدى لـ 11 تسديدة أمام توتنام.

أخبار متعلقة

دي خيا: التصدي الأفضل ضد توتنام؟ لا أتذكر.. هذا هو يونايتد الحقيقي بالفيديو – جدار دي خيا لا ينهار.. يونايتد يحرق توتنام بشعاع حارسه تقرير: يونايتد يكتب اسم ساوثجيت في قائمة المرشحين لتدريبه

وقال بوكيتينو: "أنا فخور للغاية على الرغم من الخسارة أمام مانشستر يونايتد".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "بعد 4 سنوات ونصف لي هنا في توتنام، الشوط الثاني كان أفضل أداء لنا. لعبنا بشكل مذهل".

وواصل "دي خيا كان خارقا في المباراة. اعتقد أنها قام بـ 11 تصديا".

وتابع " في بعض الأوقات أنت تستحق أن تنتصر ولا تنتصر. وفي أوقات أخرى لا تستحق، وتنتصر. لهذا السبب نحن نُحب كرة القدم".

وأكمل حديثه قائلا: "سيطرنا على الشوط الأول ولكننا لم نُنظم أنفسنا بشكل جيد عندما خسرنا سيسوكو بسبب الإصابة. وتسبب ذلك في اهتزاز شباكنا".

واستكمل "يونايتد لعب في عمق الدفاع في الشوط الثاني بشكل أكبر، ولكن عندما تنجح في صناعة 11 فرصة أمام هذا الدفاع فهذا يُعد أمرا رائعا".

وأتم "أنا أشعر بالفخر بما قدمناه اليوم. سأغادر ويمبلي وأنا سعيد رغم الخسارة".

وحقق أولي جونار سولشاير الانتصار السادس على التوالي له مع مانشستر يونايتد.

العلامة الكاملة لـ بديل جوزيه مورينيو حتى الآن.

ووصل يونايتد للنقطة 41 بالتساوي مع أرسنال في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 48 في المركز الثالث.

اقرأ أيضا

الزمالك يمهد نصف الطريق لمجموعات الكونفدرالية

خسارة جديدة لمصر في مونديال اليد

الاتحاد السكندري يرغب في ضم جناح الأهلي

صفقة جديدة للأهلي

تاريخ أحمد الأحمر

في إنجلترا مانشستر يونايتد توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

هنري: نحن على الطريق الصحيح.. وفابريجاس يقرأ ما بين السطور 3 دقيقة | أوروبا
سولاري: إيسكو؟ ليس لدي شيء شخصي تجاه أحد.. واللعب بـ3 مدافعين لتعويض الغيابات 10 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – فرص ضائعة بالجملة.. مارسيليا وموناكو يتعادلان في ظهور فابريجاس الأول 15 دقيقة | أوروبا
سيبايوس: أشعر بالمرارة لتصرف جماهير بيتيس.. ولهذا تركني راموس أسدد 39 دقيقة | أوروبا
حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 45 دقيقة | الدوري المصري
أزمة سيدات اليد - رحاب جمعة تبكي: أريد اللعب بقميص منتخب مصر 56 دقيقة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك