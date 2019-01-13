دي خيا: التصدي الأفضل ضد توتنام؟ لا أتذكر.. هذا هو يونايتد الحقيقي

الأحد، 13 يناير 2019 - 20:51

كتب : FilGoal

دي خيا - توتنام - مانشستر يونايتد

ما هو التصدي الأفضل لك ضد توتنام؟ سؤال لم يجد دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، الإجابة المناسبة له.

مانشستر يونايتد انتصر على توتنام بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

دي خيا تألق مقدما أفضل أداء له هذا الموسم وتصدى لـ 11 تسديدة أمام توتنام".

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وأجاب دي خيا على سؤال (ما هو أفضل تصدي لك في المباراة؟) قائلا: "لا أتذكر. أنا سعيد للغاية بكل ما قدمته في المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "نجحنا في الانتصار أمام فريق كبير مثل توتنام".

وواصل "سيطرنا على مجريات الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني أتيحت العديد من الفرص لـ توتنام".

وتابع "شعوري كان جيدا جدا مع أول تصديين لي في المباراة. كانت مباراة عظيمة".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن أقوياء للغاية الآن. اللاعبون يقدمون أداءً جيدا جدا والمدرب سعيد. هذا هو مانشستر يونايتد الحقيقي".

وحقق أولي جونار سولشاير الانتصار السادس على التوالي له مع مانشستر يونايتد.

العلامة الكاملة لـ بديل جوزيه مورينيو حتى الآن.

ووصل يونايتد للنقطة 41 بالتساوي مع أرسنال في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 48 في المركز الثالث.

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