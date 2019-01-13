حدد اتحاد الكرة المصري منتصف شهر أبريل المقبل موعدا مبدئيا لقرعة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر الصيف المقبل.

وعلم FilGoal.com من مصدر باتحاد الكرة، أن الاتحاد أرسل خطابا رسميا للكاف يخطره بموعد القرعة المبدئي، على أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي خلال الساعات المقبلة.

وفي الأيام القليلة المقبلة، سيتم تحديد مكان إقامة القرعة وغيرها من التفاصيل، قبل توجيه الدعوة لممثلي المنتخبات الـ23 المشاركة في البطولة.

وتتحدد هوية كل المنتخبات المشاركة في البطولة بعد الجولة الأخيرة من التصفيات التي تقام في شهر مارس المقبل.

كانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، وذلك بعد سحب البطولة من الكاميرون.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وأصبحت مصر رسميا هي الدولة الأولى التي ستسضيف البطولة بنظامها الجديد، إذ ستقام لأول مرة في الصيف في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

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