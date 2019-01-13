جروس يكشف سبب عدم مشاركة أوباما كأساسي وغياب مصطفى فتحي ضد اتحاد طنجة

كشف كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك سبب عدم الدفع بـ يوسف إبراهيم "أوباما" منذ البداية أمام اتحاد طنجة، إلى جانب سبب غياب مصطفى فتحي.

الزمالك تعادل سلبيا أمام اتحاد طنجة في المغرب في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال جروس: "أوباما ومصطفى فتحي عانا من إصابة خفيفة ولذلك فضلت عدم الدفع بهما أمام اتحاد طنجة".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الزمالك "المواجهة كانت صعبة وحاولنا الحفاظ على شكل الزمالك في المباراة".

وتابع "دافعنا بشكل جيد في المباراة واعتمدنا على المرتدات".

وأشار "سنلعب بخطة مختلفة في مصر. سنعتمد على الهجوم".

وأعرب جروس عن رضاه بالتعادل أمام اتحاد طنجة.

الزمالك عاد بتعادل سلبي من ملعب ابن بطوطة ضد اتحاد طنجة في ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الإفريقية، هو الأول في تاريخ ملعب ابن بطوطة الذي خسر كل زائريه السابقين في 5 مناسبات.

الزمالك ينتظر مواجهة العودة بعد 6 أيام في مصر لحسم التأهل إلى دور المجموعات، على أمل استعادة أمجاد الأبيض الإفريقية والتي توقفت في عام 2002 بالتتويج الأخير في دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

الزمالك يمهد نصف الطريق لمجموعات الكونفدرالية

خسارة جديدة لمصر في مونديال اليد

الاتحاد السكندري يرغب في ضم جناح الأهلي

صفقة جديدة للأهلي

تاريخ أحمد الأحمر