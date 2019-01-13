مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة: تشكيل 3 لجان من أجل متابعة تنظيم كأس الأمم

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري إن مصر مستعدة لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مشددا على أنها مسؤولية كبيرة تتطلب عملا جادا لمدة تصل إلى 5 أشهر، كما أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تشكيل 3 لجان لمتابعة العمل.

وصرح أبو ريدة في مؤتمر تم عقده في مقر اتحاد الكرة المصري: "الفرحة يعقبها مسؤولية كبيرة وعمل جاد لـ4 أو 5 أشهر، الأنظار كلها على مصر بعد التطورات التي حدثت خلال الشهر الماضي، وأن مصر قادرة على تنظيم البطولة في مدة 3 أو 4 أشهر، وتلك شهادة قوية لنا".

وأضاف "إنها مسؤولية كبيرة جدا على عاتق كل الأجهزة المعنية، الجمهور المصري بحاجة لمشاهدة كرة القدم، نحتاج دعم كل محب للبلد وأوجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأطمئن الجميع أن الدولة مستعدة لتنظيم البطولة".

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 ضد جنوب إفريقيا، بعدما اكتسحت الأصوات لصالحها برصيد 16 صوتا مقابل صوت وحيد للخصم. (طالع التفاصيل)

ونقل أبو ريدة الكلمة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وصرح الوزير: "اتحاد الكرة المصري اسم كبير وعلامة مميزة في إفريقيا وأبعد من ذلك، وبه مجلس إدارة يستحق كل الاحترام والتقدير وأشكرهم على دورهم الوطني الذي قاموا به من الفكرة إلى التنفيذ".

وأضاف "الاتحاد والوزارة تشرفوا بعمل شيء كبير للغاية للدولة، وذلك من خلال استضافة كأس الأمم، وتعرفون البطولة وأنه لم يتواجد ضمن أجندتنا في أي وقت وحتى 2023 تنظيمها خاصة مع بطولة بهذا الحجم، لكن القدر منح مصر فرصة، ويتواكب ذلك مع مجهود الدولة واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والدولة".

وواصل "صباحا كان هناك خبر الاستضافة واستمرت الفرحة حتى مساء اليوم واستقبلت العديد من التهاني والفرحة، ومساء كان التصويت لصلاح كأفضل لاعب في إفريقيا، وهو جهد تواجد فيه الاتحاد المصري وهو أمر نقل الحالة المعنوية للمصريين بشكل كبير".

وأكمل "كأس الأمم الإفريقية يحتاج لعامين من التجهيز، والعام الجاري استثنائي، وفي فترة صغيرة للغاية نالت مصر الشرف وكل الدول الإفريقية أشقاء لنا، إن ما حدث نجاح يحسب للمجموعة بالكامل، الاستثناءات موجودة في هذه النسخة بأنه سيشارك 24 فريق، وذلك كله في أقل من 6 أشهر، ونحن واتحاد الكرة جميعا في اتجاه واحد وهدفنا ليس شخصي، بل كيف سنثبت بأن مصر حينما تضع يدها في عمل تقوم به بشكل غير طبيعي وأفضل مما ينبغي".

وتابع "أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بكل الفاعليات الرياضية التي تبدأ من المنتخب الأول لكرة القدم، ووجود كم وكيف من المحترفين، الكم يكمن في عددهم والكيف في الأندية التي يلعبون لها، درجة اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس ورئيس الوزراء والأجهزة المعنية بهذا الحدث كبير".

واستطرد "سيكون هناك لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء ومعه الوزراء المعنيين لتسهيل عمل اتحاد الكرة وتسخير كافة الإمكانيات الموجودة للعمل، ولجنة تنفيذية بتنسيق مع اللجنة العليا برئاسة هاني أبو ريدة، وما بينهما لجنة من أجهزة الدولة للمتابعة الدورية، وما أقوله يمنحنا رؤية حجم أهمية الأمر وأخاطب به الإعلام المصري الذي سيكون أمامه هدف واحد، نفتح كتابا أوله وآخره كأس الأمم، خاصة وأننا لدينا في نوفمبر تصفيات تحت 23 سنة لبطولة 2020 وبطولة إفريقيا، حدثان مهمان جدا، كما أن هناك كأس العالم لليد الذي نستضيفه عام 2021".

وأتم "شركاء النجاح الحقيقيين هو الإعلام المصري الذي سيساعدنا، خاصة وأن أمامنا مدة 5 أشهر من التنظيم ونسأل الله التوفيق، لأن الكرة مرآة الرياضة المصرية، ومجلس إدارة اتحاد الكرة على قلب رجل واحد مع وزارة الشباب، نحن نتشارك ونتعهد بإخراج حدث يليق بكل المقدمات".

وأعلن اتحاد الكرة المصري خلال المؤتمر عن امتداد الاجتماعات بين الطرفي لإعلان كافة التشكيلات التنظيمية مرة واحدة، وأجل أي أسئلة لحين صدورها بشكل رسمي.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زئير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.