بالفيديو - إلغاء هدف لـ الزمالك ضد اتحاد طنجة بداع التسلل

الأحد، 13 يناير 2019 - 17:17

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - الزمالك - المصري

ألغى الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفاكاو هدفا للزمالك ضد اتحاد طنجة، في ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية.

عرضية من محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 6 من عمر المباراة المقامة على ملعب ابن بطوطة بطنجة في المغرب.

العرضية مرت من مهاجم الزمالك عمر السعيد لتصل إلى إبراهيم حسن.

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وأودعها جناح الإسماعيلي السابق في المرمى، لكن الحكم أشار بالتسلل.

ويبدو أن الحكم اعتبر عمر السعيد متداخلا في الكرة، واعتبر مرور الكرة منه لعبة جديدة لصالح الأبيض.

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