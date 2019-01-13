بالفيديو - إلغاء هدف لـ الزمالك ضد اتحاد طنجة بداع التسلل

ألغى الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفاكاو هدفا للزمالك ضد اتحاد طنجة، في ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية.

عرضية من محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 6 من عمر المباراة المقامة على ملعب ابن بطوطة بطنجة في المغرب.

العرضية مرت من مهاجم الزمالك عمر السعيد لتصل إلى إبراهيم حسن.

وأودعها جناح الإسماعيلي السابق في المرمى، لكن الحكم أشار بالتسلل.

ويبدو أن الحكم اعتبر عمر السعيد متداخلا في الكرة، واعتبر مرور الكرة منه لعبة جديدة لصالح الأبيض.

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